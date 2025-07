Koniec pięknej serii Sabalenki. Pasjonujące widowisko na korcie centralnym Wimbledonu

Aryna Sabalenka dotarła do najlepszej "8" tegorocznego Wimbledonu bez straty seta. Białorusinka rozegrała w sumie trzy tie-breaki w czterech spotkaniach, ale za każdym razem wychodziła z nich zwycięsko. Liderka rankingu WTA skutecznie mobilizowała się w trudnych momentach i za każdym razem wychodziła z opresji. Jak choćby w meczu trzeciej rundy z Emmą Raducanu, gdy ze stanu 1:4 30-40 wyszła na 6:4. Później wyeliminowała jeszcze Elise Mertens i tak zameldowała się w ćwierćfinale wielkoszlemowych zmagań w Londynie.

Według rozstawienia powinna tam na nią czekać Madison Keys. Amerykanka zanotowała jednak sensacyjną porażkę w 1/16 finału, ulegając Laurze Siegemund. To właśnie Niemka okazała się rywalką 27-latki. Reprezentantka naszych zachodnich sąsiadów dopiero drugi raz w karierze znalazła się w najlepszej "8" wielkoszlemowej imprezy w singlu. Urodzona w 1988 roku zawodniczka uczyniła to poprzednio pięć lat temu, podczas Roland Garros. Zdecydowaną faworytką starcia była oczywiście Sabalenka. Tenisistka z Filderstadt nie miała jednak nic do stracenia i postawiła wszystko na jedną kartę, m.in. rezygnując wczoraj z dalszego udziału w deblowych rozgrywkach na kortach Wimbledonu.

Wimbledon: Aryna Sabalenka kontra Laura Siegemund w ćwierćfinale singla

Początek spotkania przebiegał sensacyjnie. Sabalenka nie wykorzystała dwóch piłek przy swoim podaniu na 1:0. Siegemund zdołała narzucić własne warunki gry, zaskoczyła Arynę. Niemka starała się narzucać sporą presję poprzez return. I dopięła swego, wykorzystując drugiego break pointa. Po zmianie stron liderka rankingu WTA próbowała odpowiedzieć w tej sam sposób, miała szansę na wyrównanie. Ostatnie trzy punkty drugiego gema trafiły jednak na konto zawodniczki naszych zachodnich sąsiadów. Laura poszła za ciosem. Po fenomenalnym returnie na przekątnej wywalczyła podwójne przełamanie. Na tablicy wyników zrobiło się 3:0.

Dopiero wtedy tenisistka z Mińska zdołała odpowiedzieć na mocny start rywalki. Nie straciła ani jednego punktu przy serwisie przeciwniczki i zgarnęła swoje premierowe "oczko". Sabalenka powoli łapała swój rytm. Źle zaczęła piąte rozdanie, ale ze stanu 0-30 doprowadziła do szans na drugiego gema. Potrzebowała aż czterech piłek, by tego dokonać, ale w końcu powiodła się jej ta sztuka. Po chwili Aryna chciała zniwelować całą różnicę, doprowadziła do stanu równowagi przy podaniu Laury. Kluczowe dwie akcje trafiły jednak na konto Siegemund i Niemka wyszła na 4:2.

37-latka starała się podtrzymywać tempo, które narzuciła sobie od początku spotkania. Ciągle sprawiała sporo kłopotów Sabalence na returnie. Chociaż Białorusinka posiadała piłkę na trzecie "oczko", ostatecznie doszło do kolejnego przełamania. Niemka rozegrała kilka znakomitych akcji. Przy stanie 5:2 serwowała po zwycięstwo w premierowej odsłonie. Laura nie poradziła sobie jednak z tym faktem. Popełniła w sumie dwa podwójne błędy serwisowe, przez co dodatkowo narobiła sobie kłopotów. Finalnie została przełamana do 15. Potem Aryna utrzymała swoje podanie, chociaż nie bez problemów. Ciągle brakowało Białorusince skuteczności przy pierwszym serwisie. Siegemund miała jeszcze jedną okazję na zamknięcie partii. I ta została już wykorzystana. Ostatecznie Niemka wygrała premierowego seta 6:4.

Druga część pojedynku również rozpoczynała się od podania Sabalenki. Liderka rankingu mogła mieć problemy już w pierwszym gemie, bowiem Siegemund posiadała na rakiecie piłkę na dwa break pointy. Reprezentantka naszych zachodnich sąsiadów nie umieściła jej jednak w korcie i później rozdanie odwróciło się na korzyść Aryny. Po zmianie stron Laura znalazła się w nowej sytuacji w tym spotkaniu, to ona musiała gonić wynik. I nie poradziła sobie z tym faktem, znów wkradł się podwójny błąd serwisowy. Ostatecznie Niemka została przełamana do 15 i zrobiło się 2:0 dla faworytki.

Wydawało się, że teraz Sabalenka pójdzie już za ciosem, ale nic takiego nie miało miejsca. Laura znów zaczepiła się na grę i zdołała odrobić stratę breaka, wykorzystując trzecią okazję. Po chwili bez problemu wyrównała na 2:2. Piąte rozdanie znów przebiegało interesująco. Aryna prowadziła 40-0, a mimo to dopuściła rywalkę do stanu równowagi. Kluczowe dwa punkty trafiły jednak na konto liderki rankingu. Po zmianie stron taki sam rezultat wypuściła z rąk 37-latka. W jej przypadku skończyło się to o wiele gorzej, bowiem Białorusinka wygrała pięć akcji z rzędu i wyszła na 4:2.

Siegemund próbowała powtórzyć sytuację z trzeciego gema, kiedy to od razu odrobiła stratę przełamania. Najpierw była okazja dla Sabalenki na trzy "oczka" przewagi, później Niemka doczekała się break pointa. Aryna przetrwała jednak wymianę, broniąc się na własnych warunkach. Białorusinka wykorzystała później serwis na ciało przeciwniczki i ostatecznie dopięła swego, zrobiło się już 5:2. Liderka rankingu bardzo chciała zakończyć partię jeszcze w ósmym rozdaniu, bo to dawało jej gwarancję otwierania decydującej odsłony od serwisu. Obroniła dwie piłki rywalki na trzeciego gema i dopięła swego. Za drugim setbole zagwarantowała sobie triumf w tej części spotkania 6:2.

Laura udała się na kilkuminutową przerwę toaletową, chcąc nieco ochłonąć i zebrać trochę sił przed decydującą odsłoną rywalizacji. Sabalenka nie dała się jednak wytraćić z rytmu i rozpoczęła seta od utrzymanego podania do zera. Po zmianie stron Siegemund prowadziła 40-0, ale później zrobiło się nerwowo. Kolejne dwa punkty trafiły na konto Aryny, zanosiło się także na trzeci, bo Niemka znajdowała się w głębokiej defensywie. Przy odegraniu piłki miała jednak mnóstwo szczęścia. Piłka po taśmie przedostała się na stronę Białorusinki i zrobiło się 1:1. 37-latka poszła za ciosem i po chwili dobrała się do podania przeciwniczki. Po kapitalnej pracy w ostatniej akcji trzeciego gema przełamała turniejową "1" do zera i po raz pierwszy w trzecim secie znalazła się na prowadzeniu.

Czwarte rozdanie dostarczyło kolejnej dramaturgii. Pierwsze dwa punkty trafiły w ręce Sabalenki, ale później mieliśmy 40-30 dla Laury. Aryna doprowadziła do stanu równowagi. Kluczowe dwie akcje trafiły jednak na konto doświadczonej Niemki. Ostatecznie na tablicy wyników pojawił się rezultat 3:1 dla Siegemund. Po tym, jak Białorusinka wyrzuciła pierwszą piłkę w piątym gemie, puściły jej nerwy, uderzyła rakietą w siatkę. W kolejnych akcjach zdobywała jednak punkty dzięki... bardzo złym wyborom rywalki. Reprezentantka naszych zachodnich sąsiadów mogła mieć kolejne break pointy w meczu, ale popełniała proste błędy. Tenisistka z Mińska zyskała drugie "oczko" na swoim koncie w decydującej partii.

Te niewykorzystane okazje zemściły się na Laurze w trakcie szóstego rozdania. Prowadziła 30-15, ale później popełniła podwójny błąd serwisowy i skomplikowała sobie sytuację. Ostatecznie doszło do powrotnego przełamania i zrobiło się 3:3 w trzeciej partii. Problemy po stronie Aryny się jednak nie kończyły. Po jej zagraniu w siatkę musiała bronić break pointa. Wtedy pomogła sobie dwoma dobrymi serwisami, returnu nie przeszły na drugą stronę. Sabalenka miała piłkę na 4:3, ale... popełniła podwójny błąd serwisowy. Później liderka rankingu zanotowała jeszcze dwie pomyłki w trakcie wymian i Siegemund znów prowadziła z przełamaniem.

Rollercoaster trwał. W ósmym gemie najpierw zobaczyliśmy szansę Laury na 5:3. Później break pointa miała tenisistka z Mińska po bardzo dobrej pracy w defensywie. W jego trakcie nieco spanikowała i wróciliśmy do stanu równowagi. Od tego momentu Siegemund popełniła jednak niewielkie błędy i zrobiło się 4:4. To odblokowało liderkę rankingu. Nagle pojawiły się asy i w komfortowym stylu dorzuciła piąte "oczko" na swoje konto. Tym oto sposobem przerzuciła presję na stronę przeciwniczki, mogła atakować już od returnu. I dopięła swego. Aryna wywalczyła przełamanie, które dało jej zwycięstwo 4:6, 6:2, 6:4. Przeciwniką Sabalenki w półfinale Wimbledonu będzie Amanda Anisimova lub Anastazja Pawluczenkowa.

Główna rywalizacja w Londynie potrwa do 13 lipca. Najważniejsze informacje dotyczące turnieju można znaleźć w specjalnej zakładce na stronie Interia Sport. Transmisje z Wimbledonu przeprowadza Telewizja Polsat. Relacje tekstowe z meczów naszych reprezentantów będą dostępne w naszym serwisie.

Polsat Sport Polsat Sport

Aryna Sabalenka Tolga Akmen PAP/EPA

Laura Siegemund DAVID GRAY / AFP AFP

Aryna Sabalenka i Laura Siegemund Daisuke Urakami / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun via AFP / FRANK MOLTER / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP AFP