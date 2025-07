Koniec pięknego snu Kamila Majchrzaka. Na Wimbledonie zarobił fortunę

Kamil Majchrzak sprawił niemałą sensację podczas tegorocznej edycji Wimbledonu. Polak już w pierwszej rundzie stanął przed zadaniem z pozoru niewykonalnym - przyszło mu bowiem zmierzyć się z doświadczonym Matteo Berrettinim. Ku zaskoczeniu kibiców i dziennikarzy pochodzący z Piotrkowa Trybunalskiego gwiazdor odprawił z kwitkiem Włocha po pięciosetowej batalii i awansował do drugiej rundy, w której pokonał Amerykanina Ethana Quinna . Niezwykle emocjonujący był pojedynek Majchrzaka z Arthurem Rinderknechem . Polak co prawda pewnie pokonał Francuza w pierwszym secie, jednak w kolejnych dwóch rywal spisywał się na korcie znacznie lepiej i postraszył naszego reprezentanta. Ostatecznie jednak to Kamil wyszedł z tego pojedynku zwycięsko i awansował do 1/8 finału, w której przyszło mu zmierzyć się z Rosjaninem Karenem Chaczanowem.

Mimo porażki Kamil Majchrzak opuści Wielką Brytanię z podniesioną głową. Polak poprawił bowiem swój "personal best", jeśli chodzi o występy na turniejach Wielkiego Szlema. Do tej pory najlepiej poradził sobie na US Open 2019, kiedy to dotarł do trzeciej rundy. To jednak niejedyna dobra wiadomość dla 29-latka. Dzięki znakomitym występom na wimbledońskich kortach zainkasował on bowiem olbrzymie pieniądze. Po dotarciu do czwartej rundy na konto Polaka wpłynie 240 tys. funtów, a więc blisko 1,18 mln złotych.