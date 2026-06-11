Kiedy Wimbledon 2026? Gdzie oglądać Świątek i Chwalińską? [TERMINARZ, TRANSMISJE]

Wimbledon to najstarszy turniej tenisowy na świecie i jeden z czterech wielkoszlemowych turniejów tenisa obok Australian Open, Roland Garros i US Open. Tegoroczna edycja będzie już 139. Właśnie na londyńskich kortach po raz pierwszy w finale turnieju wielkoszlemowego zagrała Polka. W 1937 roku ta sztuka udała się Jadwidze Jędrzejowskiej, która ostatecznie przegrała z Brytyjką Dorothy Round 2:6, 6:2, 5:7.

Na kolejny finał singla z polskim akcentem trzeba było czekać aż do 2012 roku. Wówczas w finale zagrała Agnieszka Radwańska, ale i ona uległa rywalce, przegrywając z legendarną Sereną Williams 1:6, 7:5, 2:6. Pierwszą mistrzynią Wimbledonu w singlu dopiero przed rokiem została Iga Świątek. Polka w finale w spektakularnym stylu pokonała Amandę Anisimovą i w tym roku będzie bronić tytułu.

Jednak pierwsze mistrzostwo Wimbledonu na konto polski w 2017 roku zapisał Łukasz Kubot, który w duecie z Brazylijczykiem Marcelo Melo wygrał turniej debla. Drugi tytuł w 2024 roku wywalczył z kolei Jan Zieliński, który w mikście triumfował wraz z Tajwanką Hsieh Su-wei.

Tenis. Kiedy Wimbledon 2026? Kiedy mogą zagrać Świątek i Chwalińska? [TERMINARZ]

Turniej kwalifikacyjny do Wimbledonu 2026 potrwa od 22 do 25 czerwca. Złożą się na niego trzy rundy. W kwalifikacjach singla bierze udział po 128 zawodniczek i zawodników, z których tylko 16 bezpośrednio awansuje do głównego turnieju. Pozostałe osiem miejsc zajmą ci, którzy otrzymali tzw. dzikie karty przyznawane przez organizatorów. Te grono tenisistek i tenisistów dołączy do rywalek i rywali z pierwszych 104. miejsc w rankingach WTA i ATP.

Natomiast tegoroczny turniej główny Wimbledon rozpocznie się w poniedziałek 29 czerwca i potrwa do 12 lipca. Mecze I rundy singlistek i singlistów rozpoczną się w poniedziałek i będą rozgrywane także we wtorek. II runda ruszy w środę 1 lipca. Spotkania III rundy zostaną rozegrane w piątek 3 i sobotę 4 lipca, a IV w niedzielę 5 i poniedziałek 6 lipca.

Ćwierćfinały odbędą się we wtorek 7 i środę 8 lipca. Natomiast półfinały pań zostaną rozegrane w czwartek 9, a panów 10 lipca. Wielki finał pań zaplanowano na sobotę 11 lipca, a finał panów 12 lipca.

Na Wimbledonie 2026 Polskę w turniejach singla będą reprezentowali: Iga Świątek, Magda Linette, Magdalena Fręch, Kamil Majchrzak oraz Hubert Hurkacz. Ponadto o grę w drabince głównej podczas kwalifikacji powalczą Maja Chwalińska (jeśli dostanie "dziką kartę", ominie ten etap), Linda Klimovicova i Katarzyna Kawa.

Gdzie obejrzeć Wimbledon 2026? [TRANSMISJE NA ŻYWO, STREAM]

Mecze Polaków podczas Wimbledonu 2026 będzie można obejrzeć na żywo w TV na antenach Polsatu Sport. Transmisje będą dostępne również online live stream w platformie Polsat Box Go. Mecze m.in. Igi Świątek, Mai Chwalińskiej, Huberta Hurkacza, Magdy Linette, Magdaleny Fręch czy Kamila Majchrzaka będzie można oglądać również na urządzeniach mobilnych. Relacje tekstowe z występów Polaków i wyniki w Interii Sport.

Iga Świątek z trofeum za wygraną w Wimbledonie DAISUKE URAKAMI AFP

Maja Chwalińska podczas Wimbledonu Rob Prange AFP





Maja Chwalińska: Najpierw musi być pasja, a później trzeba dawać z siebie wszystko Polsat Sport