Katusze Sabalenki w Wimbledonie, a potem nagły komunikat. To już oficjalne

Aryna Sabalenka w turniejach rangi Wielkiego Szlema jest niezwykle powtarzalna, co pokazują jej wyniki. Białorusinka na ostatnie 14 udziałów w takich imprezach ledwie dwukrotnie nie dotarła do etapu ćwierćfinaów - na początku 2022 roku w Melbourne oraz kilka miesięcy później w Paryżu. Od tego momentu stała się prawdziwą maszyną do osiągania kluczowych faz turniejów, choć niekoniecznie ich wygrywanie.

Niemniej fakt, że nie ma stuprocentowej skuteczności w finałach Wielkich Szlemów, taką ma np. Iga Świątek, nie zmienia tego, że zawsze jest jedną z faworytek i ma już na swoim koncie trzy takie tytuły. W dużej mierze dzięki wygranym w tych najważniejszych imprezach Sabalenka była w stanie wyprzedzić Igę Świątek w rankingu WTA i już od dość długiego czasu uciekać rywalkom.

Sabalenka już pewna gry w Rijadzie. Komunikat WTA

W tym sezonie sytuacja jest o tyle ciekawa, że pierwsza rakieta świata dotarła do finałów w Australian Open oraz na kortach imienia Rolanda Garrosa, ale w obu poległa po trzysetowych bojach. W Wimbledonie chciałaby to z pewnością zmienić, a londyński Wielki Szlem pozostaje jedynym, w którym Białorusinka nie dotarła, choćby do finału. W tym sezonie już jest w półfinale, do którego weszła po morderczym - prawie trzygodzinnym meczu z Laurą Siegemund.

Dzięki wygranej nad Niemką Sabalenka jako pierwsza zawodniczka w sezonie przekroczyła liczbę 7111 punktów zdobytych do rankingu WTA Race (dokładnie 7395 przyp. red.), co oznacza, że oficjalnie zakwalifikowała się do kończących sezon WTA Finals. Federacja poinformowała o tym w oficjalnym komunikacie. "Statystyki mówią same za siebie. Sabalenka jest pierwszą zawodniczką, która oficjalnie zakwalifikowała się do WTA Finals w Rijadzie" - czytamy.

Sabalenkę od kolejnych zawodniczek dzieli przepaść. Druga w rankingu WTA Race jest Coco Gauff, która zgromadziła 4609 punktów. Za jej plecami plasuje się trzecia Iga Świątek z dorobkiem 4413 punktów, a Polkę goni Madison Keys, która nieznacznie przekroczyła granicę 4100 punktów. W tym momencie ostatnią kwalifikującą się do turnieju kończącego sezon byłaby Jasmine Paolini, która uzbierała 2736 punktów.

