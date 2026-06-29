Katastrofa Chwalińskiej w Londynie. Jest natychmiastowa reakcja ministra sportu

Łukasz Żurek

Łukasz Żurek

Maja Chwalińska przybyła do Londynu, by napisać nie mniej piękną historię niż ta, która stała się jej udziałem w Paryżu. Już wiemy, że to się nie uda. Polka miała na rakiecie piłkę meczową, ale z powodu niedyspozycji zdrowotnej kończy przygodę z Wimbledonem na pierwszej rundzie. Na jej niepowodzenie błyskawicznie zareagował minister sportu Jakub Rutnicki, zamieszczając krótki wpis na platformie X.

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Maja Chwalińska KIRSTY WIGGLESWORTHEast News

"Pani Maju, dziękuję za walkę do końca. Nawet mimo kontuzji. Życzę szybkiego powrotu do zdrowia" - pisze Jakub Rutnicki w serwisie X.

Szef resortu sportu i turystyki wyraził w ten sposób emocje tysięcy polskich kibiców. Wdzięczność za niezłomną postawę na korcie i troska o zdrowie naszej tenisistki.

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Wierzyliśmy, że Chwalińska bez większych problemów upora się w I rundzie z Mananchayą Sawangkaew. Zawodniczka z Tajlandii zajmuje 164. miejsce w rankingu WTA. A jednak to ona cieszyła się z awansu do kolejnej fazy zmagań.

Przy stanie 6:2, 5:2 Polka zagrywała piłkę meczową. Potknęła się jednak i doznała urazu stopy. To był początek końca.

- Od problemów ze stawem skokowym, gdy przewróciła się przy piłce meczowej, wszystko się zaczęło. Potem słyszałem, jak mówiła, że czuje skurcze w całym ciele. Więc nie wiadomo, czy to było powiązane ze sobą, czy nie, ale nie mogła grać - relacjonował na gorąco w rozmowie z wysłannikiem Interii menedżer tenisistki, Piotr Szczypka.

Niedługo potem do tego, co działo się na korcie, odniosła się również sama zawodniczka.

- Tak naprawdę już pod koniec drugiego seta zaczęły łapać mnie skurcze. Uważam, że to nie było czysto fizyczne, tylko złożyło się na to dużo rzeczy. Poza stresem i intensywnym czasem, także to, że nie odbyliśmy perfekcyjnego przygotowania do Wimbledonu - tłumaczyła.

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Polka nie wycofała zgłoszenia do gry w deblu. To oznacza, że na komunikowanie jej pożegnania z Wimbledonem jest stanowczo za wcześniej. Decyzja zapadnie po badaniach lekarskich i ocenie dyspozycji fizycznej.

Po udanym występie w Roland Garros, gdzie Chwalińska dotarła do finału jako kwalifikantka, minister Rutnicki przyznał jej stypendium sportowe w wysokości 9600 zł brutto na okres 12 miesięcy.

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Tenisistka w białym stroju wykonuje dynamiczne uderzenie forhendowe na trawiastym korcie podczas meczu, koncentrując się na lecącej w jej stronę piłce.
Maja ChwalińskaKENTARO TOMINAGAAFP
Kobieta w sportowej białej koszulce z logo marek, trzymająca żółtą piłkę tenisową tuż przed twarzą, przygotowuje się do serwisu na korcie tenisowym.
Maja ChwalińskaKENTARO TOMINAGAAFP
Łysy mężczyzna w okularach ubrany w granatową marynarkę i białą koszulę stoi przy mównicy, w tle widać fragment flagi Polski.
Jakub RutnickiAnita Walczewska/East NewsEast News


Dramat na korcie Wimbledonu. Kontuzja zatrzymała Chwalińską. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

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