Katastrofa Chwalińskiej w Londynie. Jest natychmiastowa reakcja ministra sportu

"Pani Maju, dziękuję za walkę do końca. Nawet mimo kontuzji. Życzę szybkiego powrotu do zdrowia" - pisze Jakub Rutnicki w serwisie X.

Szef resortu sportu i turystyki wyraził w ten sposób emocje tysięcy polskich kibiców. Wdzięczność za niezłomną postawę na korcie i troska o zdrowie naszej tenisistki.

Maja Chwalińska za burtą Wimbledonu. Ma za sobą jeden z najtrudniejszych meczów w karierze

Wierzyliśmy, że Chwalińska bez większych problemów upora się w I rundzie z Mananchayą Sawangkaew. Zawodniczka z Tajlandii zajmuje 164. miejsce w rankingu WTA. A jednak to ona cieszyła się z awansu do kolejnej fazy zmagań.

Przy stanie 6:2, 5:2 Polka zagrywała piłkę meczową. Potknęła się jednak i doznała urazu stopy. To był początek końca.

- Od problemów ze stawem skokowym, gdy przewróciła się przy piłce meczowej, wszystko się zaczęło. Potem słyszałem, jak mówiła, że czuje skurcze w całym ciele. Więc nie wiadomo, czy to było powiązane ze sobą, czy nie, ale nie mogła grać - relacjonował na gorąco w rozmowie z wysłannikiem Interii menedżer tenisistki, Piotr Szczypka.

Niedługo potem do tego, co działo się na korcie, odniosła się również sama zawodniczka.

- Tak naprawdę już pod koniec drugiego seta zaczęły łapać mnie skurcze. Uważam, że to nie było czysto fizyczne, tylko złożyło się na to dużo rzeczy. Poza stresem i intensywnym czasem, także to, że nie odbyliśmy perfekcyjnego przygotowania do Wimbledonu - tłumaczyła.

Polka nie wycofała zgłoszenia do gry w deblu. To oznacza, że na komunikowanie jej pożegnania z Wimbledonem jest stanowczo za wcześniej. Decyzja zapadnie po badaniach lekarskich i ocenie dyspozycji fizycznej.

Po udanym występie w Roland Garros, gdzie Chwalińska dotarła do finału jako kwalifikantka, minister Rutnicki przyznał jej stypendium sportowe w wysokości 9600 zł brutto na okres 12 miesięcy.

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Maja Chwalińska KENTARO TOMINAGA AFP

Maja Chwalińska KENTARO TOMINAGA AFP

Jakub Rutnicki Anita Walczewska/East News East News





Dramat na korcie Wimbledonu. Kontuzja zatrzymała Chwalińską. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport