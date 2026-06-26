Filip Pieczonka wielkoszlemowy debiut zaliczył w Paryżu, ale między innymi z powodu wiekich kontrowersji, razem z Czechem Vitem Koprivą przegrali premierowe spotkanie. Po nim nasz tenisista złożył oficjalny protest, który doczekał się rozstrzygnięcia, o czym Pieczonka informował w tekście opublikowanym dziś rano w Interii.

Filip Pieczonka w głównej drabince Wimbledonu

Teraz zadzwonił z zupełnie inną wiadomością, w reakcji na to, jak tylko otrzymał maila od menedżera z ramienia ATP. Najpierw przejęzyczył się, mówiąc o dzikiej karcie, ale w toku dalszej rozmowy przedstawił wszystkie szczegóły, które doprowadziły do szczęśliwego finału.

- Dwie dzikie karty nie zostały użyte, więc zwolniły się dwa miejsca w głównej drabince turnieju. Zatem można powiedzieć, że weszliśmy formalnie z listy. Na Wimbledonie jest coś takiego, że zazwyczaj używa się pięć dzikich kart, więc pozostają dwa miejsca dla osób z listy alternatywnej. Chyba że te dwie dzikie karty byłyby użyte dla naprawdę już takich gwiazd, typu Stan Wawrinka, gdyby na zakończenie kariery chciał zagrać debla. A że tym razem nie było specjalnych życzeń, w miejsce dwóch dzikich kart zwolniły się dwa miejsca i z listy weszło 59 par, a nie 57 - w pełni doprecyzował 22-letni tenisista.

To sprawia, że rośnie reprezentacja biało-czerwonych, którzy już 29 czerwca rozpoczną zmagania w najstarszym, a dla wielu też najbardziej prestiżowym turnieju tenisowym świata. Dokładnie taki stosunek do Wimbledonu ma nasz rozmówca.

- Oczywiście, że jestem bardzo mocno zadowolony. To świetna informacja, którą przekazuję na gorąco, bo tyle co dostałem w tej sprawie komunikat. Zapoznałem się i od razu wybrałem numer - raduje się Pieczonka.

W tej sytuacji spełnił się najbardziej pożądany przez Polaka, grającego w parze z Czechem Koprivą, scenariusz. Tym bardziej niezmienny pozostaje plan wylotu do Londynu.

- Wyruszamy całym teamem w sobotę, już nie mogę doczekać się pierwszego meczu. Ze spokojną głową będziemy mogli przygotowywać się pod premierowy mecz w Wimbledonie - zaciera ręce tenisista rodem z Gdańska.

Artur Gac, Interia

Filip Pieczonka Pawel Andrachiewicz Newspix.pl





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