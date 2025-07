Kamil Majchrzak rzucił na kolana Londyn. Niemiecki trener Polaka ogłasza

To są takie wydarzenia, które najbardziej kochamy. Kamil Majchrzak rozgrywa turniej życia w Londynie, w wielkoszlemowym i zarazem najstarszym turnieju tenisowym świata. Dzisiaj 29-latek z Piotrkowa Trybunalskiego w wielkim stylu zapewnił sobie awans do 1/8 finału . Arthur Rinderknech siał postrach na polu serwisowym, ale z tak dysponowanym Polakiem, miksującym grę i prezentującym znacznie bardziej urozmaicony repertuar, nie był w stanie przedłużyć swoich szans. Nasz as odprawił z kwitkiem pogromcę Alexandra Zvereva 6:3, 7:6(4), 7:6(6) . W dwóch tie-breakach, gdy nerwy trzeba mieć ze stali, pokazał, czym jest nieprzecenione doświadczenie.

Ale nie tylko to - Majchrzak w swoim repertuarze ma bowiem kilka atutów , które wreszcie mogą sprawić, że na dobre ulokuje się w elicie światowego tenisa. Trener Polaka Christopher Kas dziękował nam, siedzącym w jego otoczeniu, za doping i trzymanie kciuków za Kamila. Już tym mnie bardzo ujął. A zaraz po tym, poproszony by krótko podzielił się swoimi wrażeniami, zaczął wskazywać największe walory swojego podopiecznego .

- To jest tak mądry zawodnik! W zasadzie musisz mu tylko pomóc się przygotować, a później siedzisz w boksie i patrzysz, jak wykonuje swoją pracę. Mamy jasny plan, kiedy wychodzimy na mecz, ale później zawsze jest gotowy na zmiany, by reagować na bieżąco. W trakcie nieco zmieniliśmy założenie do drugiego serwisu Arthura - mówił Interii niemiecki szkoleniowiec. Podkreślił, że zna Kamila bardzo długo, bo od ponad dziesięciu lat, z występów w jego drużynie w Bundeslidze. Zaznaczył, że przez osiem lat właściwie tylko przyglądał się Majchrzakowi, a dopiero na końcu mieli większy kontakt, co spowodowało, że któregoś razu zawodnik zapytał go, czy mógłby mu pomóc.