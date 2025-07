Kamil Majchrzak na drodze do marzeń. Jest komunikat z Wimbledonu

Kamil Majchrzak już w tym momencie jest jedną z największych sensacji tegorocznej edycji Wimbledonu. Polak niespodziewanie zameldował się w czwartej rundzie, w której zmierzy się z Karenem Chaczanowem i znów nie będzie faworytem. To spotkanie odbędzie się na trzecim co do ważności korcie. Start w niedzielę 6 lipca o godzinie 12:00.