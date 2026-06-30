Kamery wyłapały błyskawicznie. Wyjątkowy gość na meczu Świątek

Michał Chmielewski

Michał Chmielewski

W pierwszej rundzie Wimbledonu Iga Świątek mierzy się z Taylor Townsend. Na start obrończyni tytułu pozwoliła rywalce ugrać tylko jednego gema. W międzyczasie kamery pokazały, kto zawitał na meczu reprezentantki Polski. Jak się okazało, nie skończyło się na jednej wyjątkowej postaci.

Iga Świątek w sportowym stroju fioletowo-białym z rakietą na korcie trawiastym podczas przerwy w meczu.
Iga ŚwiątekMathias SchulzNewspix.pl

Po porażce z Emmą Navarro w Bad Homburg Iga Świątek przystąpiła do Wimbledonu. Przypomnijmy, w zeszłym roku Raszynianka do rozbiła w finale Amandę Anisimovą do zera. Teraz walczy, aby znów sięgnąć po tytuł.

W pierwszej rundzie Wielkiego Szlema w Londynie 25-latka trafiła na Taylor TownsendIch spotkanie rozpoczęło się około godz. 14:40. Po pierwszym secie Amerykanka miała na koncie tylko jednego gema. Nasza tenisista pokonała ją aż 6:1 i wyszła na prowadzenie.

Oto kto pojawił się na meczu Świątek. Wielkie osobistości

W trakcie rozgrywania kolejnych punktów realizator transmisji regularnie kierował kamery na trybuny. A tam nie zabrakło wielu ciekawych osobistości. Jedną z nich była chociażby Naomi Osaka.

Nie od dziś wiadomo, że podopieczna Tomasza Wiktorowskiego przyjaźni się z Taylor Townsend. Japonka z pewnością zawitała na meczu, aby kibicować Amerykance. Obu paniom zdarzało się jeździć na wspólne wakacje, a ostatnio przy okazji Rolanda Garrosa wspólnie zorganizowały i poprowadziły w Paryżu uroczystą kolację dla czarnoskórych tenisistów i tenisistek, celebrując w ten sposób swoją tożsamość i wzajemne wsparcie w sporcie.

Oprócz tego na meczu Igi Świątek pojawili się:Katerina Siniakova, czyli partnerka Towsend w grze podwójnej oraz m.in. Richard Osman - brytyjska osobowość telewizyjna i autor wielu powieści kryminalnych. Swoje miejsce znaleźli również Tomasz oraz Agata Świątek, których Wimbledon potraktował w wyjątkowy sposób.

Spotkanie Polki z Amerykanką trwa. Relacja na żywo w Interii Sport.

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