Kamery wyłapały błyskawicznie. Wyjątkowy gość na meczu Świątek

Po porażce z Emmą Navarro w Bad Homburg Iga Świątek przystąpiła do Wimbledonu. Przypomnijmy, w zeszłym roku Raszynianka do rozbiła w finale Amandę Anisimovą do zera. Teraz walczy, aby znów sięgnąć po tytuł.

W pierwszej rundzie Wielkiego Szlema w Londynie 25-latka trafiła na Taylor Townsend. Ich spotkanie rozpoczęło się około godz. 14:40. Po pierwszym secie Amerykanka miała na koncie tylko jednego gema. Nasza tenisista pokonała ją aż 6:1 i wyszła na prowadzenie.

Oto kto pojawił się na meczu Świątek. Wielkie osobistości

W trakcie rozgrywania kolejnych punktów realizator transmisji regularnie kierował kamery na trybuny. A tam nie zabrakło wielu ciekawych osobistości. Jedną z nich była chociażby Naomi Osaka.

Nie od dziś wiadomo, że podopieczna Tomasza Wiktorowskiego przyjaźni się z Taylor Townsend. Japonka z pewnością zawitała na meczu, aby kibicować Amerykance. Obu paniom zdarzało się jeździć na wspólne wakacje, a ostatnio przy okazji Rolanda Garrosa wspólnie zorganizowały i poprowadziły w Paryżu uroczystą kolację dla czarnoskórych tenisistów i tenisistek, celebrując w ten sposób swoją tożsamość i wzajemne wsparcie w sporcie.

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Oprócz tego na meczu Igi Świątek pojawili się:Katerina Siniakova, czyli partnerka Towsend w grze podwójnej oraz m.in. Richard Osman - brytyjska osobowość telewizyjna i autor wielu powieści kryminalnych. Swoje miejsce znaleźli również Tomasz oraz Agata Świątek, których Wimbledon potraktował w wyjątkowy sposób.

Iga Świątek podczas 2. rundy Wimbledonu DAISUKE URAKAMI AFP

Iga Świątek Aaron Favila East News

Naomi Osaka KENTARO TOMINAGA East News





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