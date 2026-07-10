Jelena Ostapenko mistrzynią Wimbledonu 2026. Niebywały zwrot akcji w Londynie
Na czwartek zaplanowano trzy pojedynki na korcie centralnym Wimbledonu. Najpierw rozegrano pierwszy, a później drugi półfinał singla kobiet. Po tych starciach przyszedł czas na decydujący pojedynek - ale póki co nie w grze pojedynczej, a w mikście. Na głównej arenie pojawiła się Jelena Ostapenko. Rywale wypuścili z rąk pewne prowadzenie w drugiej partii, doszło do niebywałego zwrotu akcji. Finalnie to Łotyszka mogła świętować sukces po trzysetowej batalii. Oto co wydarzyło się podczas finału w Londynie.
Jelena Ostapenko zdecydowała się na grę w aż trzech kategoriach podczas tegorocznego Wimbledonu. Najpierw Łotyszka pożegnała się z singlem. Podczas 1/16 finału stoczyła dwusetową batalię z Aryną Sabalenką na korcie centralnym, ale ostatecznie to Białorusinka triumfowała 6:4, 6:4. Dzień później, w sobotę, tenisistka z Rygi odpadła z kobiecego debla. Razem z Sofią Kenin przegrały po trzeciej partii z duetem Anastasia Detiuc/Irina Chromaczowa.
Jeszcze tego samego dnia Ostapenko inaugurowała swoją przygodę z mikstem w Londynie. Wystąpiła w nim z Marcelo Arevalo. Łotewsko-salwadorski team został rozstawiony z "2". Niewiele brakowało, a już w sobotę Jelena mogłaby opuszczać stolicę Wielkiej Brytanii. Albano Olivetti i Wiera Zwonariowa posiadali break pointa na 5:1 w trzecim secie. Ostatecznie Ostapenko oraz Arevalo zwyciężyli po super tie-breaku. To zwycięstwo dodało im sporej dawki pewności siebie. We wtorek awansowali do finału i wczoraj stanęli do walki o tytuł z Australiczykami. Po drugiej stronie siatki znalazła się para Storm Hunter/Marc Polmans.
Wimbledon: Jelena Ostapenko kompletuje wielkoszlemowe tytuły w każdej kategorii
Mecz rozpoczął się od serwisu Arevalo. Reprezentant Salwadoru pewnie utrzymał podanie, bez straty punktu. Zdecydowanie większe problemy w tej kwestii posiadała jego partnerka z teamu. Ostapenko została przełamana już przy pierwszej próbie. Po zmianie stron turniejowe "2" próbowały zgarnąć breaka przy serwisie Hunter, była nawet piłka na 2:2. Ostatecznie Storm utrzymała swoje podanie. Chwilę później kolejne kłopoty posiadała Jelena. Tym razem obroniła trzy szanse na przełamanie i dorzuciła trzecie "oczko" dla własnego teamu. Australijczycy kontrolowali jednak sytuację do końca partii. Ostatecznie wygrali ją 6:4.
Druga część pojedynku zaczęła się tak, jak pierwsza. Ostapenko została przełamana w trzecim gemie, a potem Hunter podwyższyła na 3:1. Wydawało się, że Storm i Marc pewnie zmierzają po tytuł, ale wtedy doszło do niesamowitego zwrotu akcji. Jelena złapała wiatr w żagle, podniosła poziom swojej gry. Nerwy dotknęły Polmansa. W trakcie szóstego rozdania pojawiły się dwa break pointy z rzędu przy jego podaniu. Już przy pierwszym zanotował podwójny błąd serwisowy.
W ten oto sposób Ostapenko i Arevalo wrócili do gry. Nagle to zawodnicy rozstawieni z "2" przejęli inicjatywę na korcie. W dwunastym gemie wywarli presję na Hunter. Przy setbolu Łotyszka popisała się kapitalnym zagraniem po przekątnej, którym kompletnie zaskoczyła stojącego przy siatce Marca. Jelena oraz Marcelo triumfowali 7:5 w tej partii i doprowadzili do decydującej odsłony. Przed trzecią fazą spotkania zamknięto dach. Tenisiści otrzymali kilka minut na rozgrzewkę w innych warunkach, po czym zainaugurowano trzeci set.
Momentum przeszło na stronę Ostapenko i Arevalo. Ważny był trzeci gem - tym razem Jelena nie dała się przełamać, chociaż musiała wracać ze stanu 15-30. Po zmianie stron nastąpił break przy podaniu Hunter. Na koniec Australijka popełniła podwójny błąd serwisowy. Spotkanie dobiegło końca już w trakcie ósmego rozdania. Tak jak w poprzedniej partii, ostatnie słowo należało do Łotyszki. To ona posłała zagranie, które dało Jelenie i Marcelo tytuł w mikście. Końcowy rezultat brzmiał 4:6, 7:5, 6:2 z ich perspektywy.
W ten oto sposób Jelena Ostapenko skompletowała wielkoszlemowe tytuły w każdej tenisowej konkurencji i co ciekawe - zdobywała je na różnych nawierzchniach. W sezonie 2017 wygrała Roland Garros w singlu, potem sięgnęła po tytuł w US Open 2024 w kobiecym deblu, a teraz dołożyła do tego trofeum w mikście podczas Wimbledonu.
Główne zmagania w Londynie potrwają do 12 lipca. Najważniejsze informacje dotyczące Wimbledonu można śledzić za pomocą specjalnej zakładki na stronie Interia Sport.