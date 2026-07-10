Jelena Ostapenko zdecydowała się na grę w aż trzech kategoriach podczas tegorocznego Wimbledonu. Najpierw Łotyszka pożegnała się z singlem. Podczas 1/16 finału stoczyła dwusetową batalię z Aryną Sabalenką na korcie centralnym, ale ostatecznie to Białorusinka triumfowała 6:4, 6:4. Dzień później, w sobotę, tenisistka z Rygi odpadła z kobiecego debla. Razem z Sofią Kenin przegrały po trzeciej partii z duetem Anastasia Detiuc/Irina Chromaczowa.

Jeszcze tego samego dnia Ostapenko inaugurowała swoją przygodę z mikstem w Londynie. Wystąpiła w nim z Marcelo Arevalo. Łotewsko-salwadorski team został rozstawiony z "2". Niewiele brakowało, a już w sobotę Jelena mogłaby opuszczać stolicę Wielkiej Brytanii. Albano Olivetti i Wiera Zwonariowa posiadali break pointa na 5:1 w trzecim secie. Ostatecznie Ostapenko oraz Arevalo zwyciężyli po super tie-breaku. To zwycięstwo dodało im sporej dawki pewności siebie. We wtorek awansowali do finału i wczoraj stanęli do walki o tytuł z Australiczykami. Po drugiej stronie siatki znalazła się para Storm Hunter/Marc Polmans.

Wimbledon: Jelena Ostapenko kompletuje wielkoszlemowe tytuły w każdej kategorii

Mecz rozpoczął się od serwisu Arevalo. Reprezentant Salwadoru pewnie utrzymał podanie, bez straty punktu. Zdecydowanie większe problemy w tej kwestii posiadała jego partnerka z teamu. Ostapenko została przełamana już przy pierwszej próbie. Po zmianie stron turniejowe "2" próbowały zgarnąć breaka przy serwisie Hunter, była nawet piłka na 2:2. Ostatecznie Storm utrzymała swoje podanie. Chwilę później kolejne kłopoty posiadała Jelena. Tym razem obroniła trzy szanse na przełamanie i dorzuciła trzecie "oczko" dla własnego teamu. Australijczycy kontrolowali jednak sytuację do końca partii. Ostatecznie wygrali ją 6:4.

Druga część pojedynku zaczęła się tak, jak pierwsza. Ostapenko została przełamana w trzecim gemie, a potem Hunter podwyższyła na 3:1. Wydawało się, że Storm i Marc pewnie zmierzają po tytuł, ale wtedy doszło do niesamowitego zwrotu akcji. Jelena złapała wiatr w żagle, podniosła poziom swojej gry. Nerwy dotknęły Polmansa. W trakcie szóstego rozdania pojawiły się dwa break pointy z rzędu przy jego podaniu. Już przy pierwszym zanotował podwójny błąd serwisowy.

W ten oto sposób Ostapenko i Arevalo wrócili do gry. Nagle to zawodnicy rozstawieni z "2" przejęli inicjatywę na korcie. W dwunastym gemie wywarli presję na Hunter. Przy setbolu Łotyszka popisała się kapitalnym zagraniem po przekątnej, którym kompletnie zaskoczyła stojącego przy siatce Marca. Jelena oraz Marcelo triumfowali 7:5 w tej partii i doprowadzili do decydującej odsłony. Przed trzecią fazą spotkania zamknięto dach. Tenisiści otrzymali kilka minut na rozgrzewkę w innych warunkach, po czym zainaugurowano trzeci set.

Momentum przeszło na stronę Ostapenko i Arevalo. Ważny był trzeci gem - tym razem Jelena nie dała się przełamać, chociaż musiała wracać ze stanu 15-30. Po zmianie stron nastąpił break przy podaniu Hunter. Na koniec Australijka popełniła podwójny błąd serwisowy. Spotkanie dobiegło końca już w trakcie ósmego rozdania. Tak jak w poprzedniej partii, ostatnie słowo należało do Łotyszki. To ona posłała zagranie, które dało Jelenie i Marcelo tytuł w mikście. Końcowy rezultat brzmiał 4:6, 7:5, 6:2 z ich perspektywy.

W ten oto sposób Jelena Ostapenko skompletowała wielkoszlemowe tytuły w każdej tenisowej konkurencji i co ciekawe - zdobywała je na różnych nawierzchniach. W sezonie 2017 wygrała Roland Garros w singlu, potem sięgnęła po tytuł w US Open 2024 w kobiecym deblu, a teraz dołożyła do tego trofeum w mikście podczas Wimbledonu.

Główne zmagania w Londynie potrwają do 12 lipca. Najważniejsze informacje dotyczące Wimbledonu można śledzić za pomocą specjalnej zakładki na stronie Interia Sport.

Jelena Ostapenko, Wimbledon 2026 Brian Inganga East News

Storm Hunter William West AFP

Marc Polmans AFP





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