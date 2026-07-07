Jednak mamy Polkę w ćwierćfinale Wimbledonu. Mistrzyni z Berlina wyeliminowana

Mateusz Stańczyk

Mateusz Stańczyk

Po tym, jak Hubert Hurkacz pożegnał się z tegorocznym Wimbledonem, nie mieliśmy już żadnego reprezentanta w singlu. Inaczej miała się sprawa, jeśli chodzi o grę podwójną. Tam świetnie spisywała się Katarzyna Piter. We wtorek Polka stanęła do rywalizacji o ćwierćfinał debla, w duecie z Anną Siskovą. Po drugiej stronie zameldowała się m.in. mistrzyni WTA 500 w Berlinie. Polsko-czeski team triumfował 7:5, 6:4. Oto co wydarzyło się na korcie numer 18 w Londynie.

Katarzyna Piter i Anna Siskova rywalizowały o awans do ćwierćfinału Wimbledonu 2026 w grze podwójnej
Katarzyna Piter i Anna Siskova rywalizowały o awans do ćwierćfinału Wimbledonu 2026 w grze podwójnejOWEN HAMMONDAFP

Przed startem tegorocznego Wimbledonu, Katarzyna Piter nie miała ani jednego wygranego spotkania podczas wielkoszlemowych rozgrywek w Londynie. W tym sezonie nasza reprezentantka doczekała się premierowego zwycięstwa. Razem z Anną Siskovą pokonały w pierwszej rundzie debla parę Katie Boulter/Heather Watson po blisko trzygodzinnej batalii.

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Na tym Polka i Czeszka nie poprzestały. W niedzielę okazały się lepsze od duetu Jesika Maleckova/Mirian Skoch, po super tie-breaku w trzeciej odsłonie. Już wówczas Piter zagwarantowała sobie najlepszy wynik w dotychczasowej karierze. Nigdy wcześniej nie przebrnęła drugiej rundy, a teraz miała już co najmniej trzecią. Dzisiaj przyszła rywalizacja o ćwierćfinał. Po drugiej stronie siatki znalazły się: Linda Noskova, która dwa tygodnie temu zgarnęła dublet podczas turnieju WTA 500 w Berlinie, wygrywając w singlu i deblu oraz Rebecca Sramkova.

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Wimbledon: Katarzyna Piter i Anna Siskova walczyły o ćwierćfinał

Mecz rozpoczął się od serwisu Noskovej. W pierwszych minutach oba teamy pewnie utrzymywały swoje podania. Nieco ciekawiej zrobiło się w szóstym gemie, gdy podwójne błędy serwisowe przytrafiały się Siskovej. Na szczęście Anna nie musiała bronić break pointów, wyrównała po walce na przewagi. W dalszej fazie polsko-czeski duet próbował wywalczyć przełamanie. Nie udało się w trakcie dziewiątego rozdania - wówczas Linda wróciła ze stanu 15-30 przy swoim podaniu. Kłopotów nie uniknęła już za to Sramkova. Piter i Siskova rozegrały znakomitego gema na returnie. Wywalczyły breaka, a potem w pewnym stylu Katarzyna zagwarantowała własnej parze wynik 7:5.

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Na starcie drugiej części pojedynku panie pilnowały swoich podań. Polka oraz Czeszka konsekwentnie szukały jednak swoich okazji i doczekały się ich w siódmym gemie, ponownie gdy serwowała Rebecca. Chociaż Słowaczka posiadała piłkę na czwarte "oczko", ostatecznie została przełamana po podwójnym błędzie przy podaniu. Po zmianie stron razem z Lindą próbowały natychmiast odpowiedzieć, ale Piter obroniła break pointa i podwyższyła prowadzenie na 5:3. Test na koniec musiała zdać także Siskova - skutecznie wróciła ze stanu 15-30 przy swoim serwisie. Ostatecznie Katarzyna oraz Anna triumfowały 7:5, 6:4. Rywalkami w meczu o półfinał będą rozstawione z "2" Gabriela Dabrowski i Luisa Stefani. Więcej informacji wkrótce...

Główne zmagania w Londynie potrwają do 12 lipca. Najważniejsze informacje dotyczące Wimbledonu można śledzić za pomocą specjalnej zakładki na stronie Interia Sport.

Wimbledon (K, debel)
1/8 finału
07.07.2026
14:00
Zakończony
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Rebecca SramkovaFoto Olimpik/NurPhoto) (Photo by Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP - FABRICE COFFRINI / AFPAFP
Linda Noskova
Linda NoskovaAL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFPAFP
Katarzyna Piter
Katarzyna PiterFLAVIU BUBOI/NurPhoto via AFPAFP


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