Interia dzięki współpracy z Grupą Polsat Plus, która transmituje na żywo cały turniej w kanałach sportowych oraz na platformie Polsat Box Go, pokaże skróty video meczów z topowymi akcjami. Będę one dostępne w specjalnym serwisie tenisowym w Interii Sport. Portal na bieżąco "tu i teraz" przekaże gorące newsy z londyńskich kortów, w tym materiały Artura Gaca. Zaprezentuje także analizy ekspertów, wywiady z zawodnikami oraz przedstawicielami sztabów, zawsze aktualny harmonogram turnieju oraz relacje na żywo w formie tekstowej najważniejszych meczów.

Reklama