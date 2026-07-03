Hurkacz szybko w tym pojedynku nabrał rozpędu i pokonał Tommy'ego Paula 4:6, 7:6(5), 7:5, 6:2. Kapitalne znaczenie miał tie-break w drugim secie, wygrany mimo tego, że pierwszy stracił w nim podanie. Jak to spotkanie z trudnym rywalem, z którym miał rachunki do wyrównania, wyglądało z punktu widzenia Wrocławianina?

Hurkacz po awansie: "Tak, to dzięki temu". Ubaw na sali

- Myślę, że serwis był całkiem niezły. Oczywiście najbardziej jestem zadowolony ostatecznie ze zwycięstwa, niemniej drugi tie-break był bardzo kluczowy, żeby szala przechyliła się na moją stronę. Od tego czasu to ja bardziej wywierałem presję na przeciwniku - podkreślił nasz as, który już teraz zanotował bardzo wyraźny awans w rankingu aż o 29 pozycji.

Spotkanie z Amerykaninem było dodatkowym wyzwaniem także dlatego, że to właśnie na korcie numer 2 nabawił się feralnej kontuzji, która na długo wyhamowała jego poczynania. A jak już nam mówił w trakcie Wimbledonu, kariera zawisła na włosku i sam nie wiedział, czy zdoła wrócić na poziom zawodowstwa.

- Myślę, że może przed meczem byłem tego świadomy. Natomiast grając już byłem skupiony na rywalizacji i walce, aby być w jak najlepszej gotowości na każdą akcję. Tak, że to przeważało - zapewnił.

Jeden z dziennikarzy, gdy konferencja już była na finiszu, wrócił do samego meczu z Paulem, by przypomnieć, że po tym, jak Hubert dał się przełamać w drugim gemie serwisowym, sięgnął po... banana. "I od tego momentu..." - w tej chwili sala wybuchła śmiechem, więc niektóre słowa zostały zagłuszone. Po czym reporter dokończył pytanie: "Potrzebowałeś takiego pobudzenia?".

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- Tak, to dzięki temu - odparł Hurkacz i wszyscy śmiali się do rozpuku. Ktoś jeszcze zdążył podać przykład Adama Małysza i jego słynnej... bułki z bananem.

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Krótko przed spotkaniem doszło do wspólnego treningu Hurkacza z legendą tego sportu, Novakiem Djokoviciem. Ciekawe są okoliczności, które doprowadziły do tego zestawienia. - Akurat odezwał się do nas, do mojego trenera Gillesa Cervary, pewnie jego trener a propos rozgrzewki - wyjaśnił "Hubi". Powiedział to tak po prostu, beznamiętnie, jakby to była przygoda z jednym z wielu tenisistów w tourze.

Reporter Polsat przywołał ciepłe słowa o Hurkaczu, wypowiedziane na antenie stacji przez jego kolejnego rywala, którym będzie Jan-Lennard Struff. Niemiec powiedział, że nie może doczekać się spotkania z Polakiem, podkreślając że "Hubi" napisał na Wimbledonie niesamowitą historię, doceniając jego powrót po kontuzji i serwis. Mieszkaniec Monte Carlo zrewanżował się w swoim, dżentelmeńskim stylu.

- Na pewno gra bardzo agresywnie, jest niebezpiecznym rywalem, w końcu pokonał Daniiła Miedwiediewa w trzech setach, co pokazuje jak potrafi grać, jego jakość gry. To będzie nie lada wyzwanie. Ja też nie mogę się doczekać tego meczu - zaznaczył.

Z Wimbledonu - Artur Gac

Hubert Hurkacz KIRILL KUDRYAVTSEV AFP

Hubert Hurkacz KIRILL KUDRYAVTSEV AFP





Hubert Hurkacz - Casper Ruud. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport