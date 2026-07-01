Huczy o zachowaniu Williams. Tak zachowała się po porażce, są oburzeni

Na początku drugiej połowy tego roku okazało się, że rację miały te osoby, które twierdziły, że Serena Williams długo nie wytrzyma na sportowej emeryturze. Legenda zdecydowała się wrócić do ukochanego tenisa. Tuż przed Wimbledonem zagrała dwie potyczki deblowe, z kolei w stolicy Wielkiej Brytanii zdecydowała się także na przystąpienie do gry singlowej. Nie poradziła sobie jednak z pierwszą przeszkodą. Lepsza okazała się Maya Joint.

Dużo młodsza Australijka musiała się sporo namęczyć. Głośno na trybunach było zwłaszcza podczas drugiej partii. Ta zakończyła się tie-breakiem, który wygrała zawodniczka z Saginaw. Następnie nie poszła za ciosem, wobec czego w tegorocznych zmaganiach na londyńskiej trawie pozostał jej tylko debel. "Nie wiem, co powiedzieć w tej chwili" - przyznała jeszcze na korcie podekscytowana triumfatorka. Na słowa Sereny dziennikarze musieli poczekać do konferencji prasowej.

Serena Williams nagrabiła sobie po meczu. Pięciozdaniowy komunikat

I ostatecznie się nie doczekali. Legenda postanowiła odpuścić spotkanie z żurnalistami. Oficjalny powód? Nieznany. Wysłannicy różnych redakcji z całego świata otrzymali jedynie lakoniczny, pięciozdaniowy komunikat prosto od tenisistki. "Powrót na Wimbledon był naprawdę wspaniały. Nigdy nie spodziewałam się, że tu będę. Atmosfera była niesamowita. Samo wyjście na kort było czymś niesamowitym. Zdecydowanie się tym rozkoszowałam, brakowało mi tego i cieszyłam się tą chwilą bardziej niż czymkolwiek innym" - napisała.

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"LOL" - krótko podsumował Ben Rothenberg. "Serena Williams pokazała we wtorek klasę na korcie. Potem jednak z czekającymi na konferencję prasową dziennikarzami już się nie spotkała. Ci dostali w ramach zamiennika tego taki oto pięciozdaniowy cytat…" - oznajmiła Agnieszka Niedziałek z portalu "sport.pl". Kibice także nie byli z tego zadowoleni. "Specjalne traktowanie. Kiedy w końcu wyznaczymy granicę z Sereną?" - skomentował jeden z nich. "Powinna była pozostać na emeryturze" - ostro dorzucił inny.

Serena Williams Henry Nicholls AFP

Serena Williams JULIEN DE ROSA AFP

Serena Williams JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP





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