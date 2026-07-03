Hubert Hurkacz - Tommy Paul. O której i gdzie oglądać mecz? [TRANSMISJA, WIMBLEDON]

Mecz Hubert Hurkacz - Tommy Paul w III rundzie Wimbledonu 2026 zostanie rozegrany dzisiaj 3 lipca jako trzeci od godziny 12:00 na korcie nr 2, czyli nie przed godziną 16:00. Transmisję na żywo w TV z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale kanałach Polsatu Sport 1 i Polsatu Sport Premium 1. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy Polsat Box Go. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.

Hubert Hurkacz - Tommy Paul. Forma tenisistów i historia bezpośrednich pojedynków

Hubert Hurkacz (ATP 96) fenomenalnie poradził sobie w dwóch pierwszych meczach Wimbledonu 2026. W I rundzie pokonał faworyzowanego Caspera Ruuda w trzech setach. Trzy sety wystarczyły mu również, by pokonać w II rundzie Sebastiana Ofnera. Polak nie przegrał zatem jak dotąd ani jednej partii i pokazał, że jest w znakomitej formie.

To samo można jednak powiedzieć o jego najbliższym rywalu, czyli Tommym Paulu (ATP 25). Amerykanin również dwa dotychczasowe mecze rozstrzygnął w trzech setach, ale trzeba podkreślić, że mierzył się ze znacznie niżej notowanymi przeciwnikami, niż Hurkacz.

Dotychczas obaj tenisiści zmierzyli się sześciokrotnie. Dwa razy w ramach nieoficjalnego turnieju UTR Pro Match Series. Wówczas dwukrotnie triumfował Polak. Natomiast w oficjalnych czterech pojedynkach bilans jest już na korzyść Amerykanina, który wygrał trzy razy. Po raz ostatni Hurkacz i Paul zmierzyli się przed rokiem w ćwierćfinale turnieju w Rzymie. Wówczas Paul triumfował 7:6(4), 6:3. Dziś będzie jednak ich pierwsza konfrontacja na trawie. Czy ten fakty zadziała na korzyść naszego tenisisty?

Hubert Hurkacz - Tommy Paul. Wimbledon. O której i gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Mecz Hubert Hurkacz - Tommy Paul w III rundzie Wimbledonu 2026 zostanie rozegrany dzisiaj 3 lipca jako trzeci od godziny 12:00 na korcie nr 2, czyli nie przed godziną 16:00. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.

Transmisję na żywo w TV z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale kanałach Polsatu Sport 1 i Polsatu Sport Premium 1. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy Polsat Box Go.

Hubert Hurkacz Rick Rycroft East News

Tommy Paul AFP





Hubert Hurkacz - Sebastian Ofner. Najlepsze akcje meczu. WIDEO Polsat Sport