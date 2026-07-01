Hubert Hurkacz - Sebastian Ofner. O której i gdzie oglądać mecz? [TRANSMISJA, WIMBLEDON]

Mecz Hubert Hurkacz - Sebastian Ofner w II rundzie Wimbledonu 2026 zostanie rozegrany dzisiaj 1 lipca o godzinie 12:00 na korcie nr 14. Transmisję na żywo w TV z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale kanałach Polsatu Sport 1 i Polsatu Sport Premium 1. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy Polsat Box Go. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.

Hubert Hurkacz - Sebastian Ofner. Forma tenisistów i historia bezpośrednich pojedynków

Hubert Hurkacz (ATP 96) sprawił ogromną niespodziankę w I rundzie Wimbledonu. Polak pokonał faworyzowanego Caspera Ruuda w wielkim stylu, bo potrzebował na tylko tylko trzech setów. Tak przekonującym zwycięstwem nad 12 rakietą świata nasz tenisista rozbudził nadzieje, że jest w bardzo dobrej formie.

Jego rywalem w II rundzie będzie Sebastian Ofner (ATP 110). Patrząc więc na ranking, Hurkacz zagra z potencjalnie słabszym i to wyraźnie rywalem. Austriak ma za sobą długi i meczący pięciosetowy bój z Hamadem Medjedoviciem, co powinna zadziałać na korzyść Polaka. Ofner w swej karierze nie wygrał żadnego turnieju rangi ATP, a w turnieju wielkoszlemowym najdalej zabrnął w 2023 roku, gdy dotarł do IV rundy Roland Garros.

Hurkacz jest zatem faworytem tej rywalizacji, a przemawia za nim także wynik pierwszego meczu tych tenisistów. Obaj zmierzyli się przed rokiem w półfinale turnieju w Genewie. Wówczas 6:3, 6:4 wygrał Polak i nie mielibyśmy nic przeciwko, aby historia zatoczyła koło.

Hubert Hurkacz - Sebastian Ofner. Wimbledon. O której i gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Mecz Hubert Hurkacz - Sebastian Ofner w II rundzie Wimbledonu 2026 zostanie rozegrany dzisiaj 1 lipca o godzinie 12:00 na korcie nr 14. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.

Transmisję na żywo w TV z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale kanałach Polsatu Sport 1 i Polsatu Sport Premium 1. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy Polsat Box Go.

Hubert Hurkacz Rick Rycroft East News

Sebastian Ofner AFP





Hubert Hurkacz po zwycięstwie z Casperem Ruudem. "Pracujemy naprawdę ciężko". WIDEO Polsat Sport Polsat Sport