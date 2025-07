Historyczny sukces Kamila Majchrzaka na Wimbledonie. Polak zdeklasował Amerykanina

Kamil Majchrzak sprawił bardzo miłą niespodziankę w pierwszej rundzie tegorocznego Wimbledonu. Polak, który przed startem tegorocznych zmagań w Londynie miał serię siedmiu przegranych spotkań z rzędu, pokonał w pięciu setach finalistę imprezy sprzed czterech lat - Matteo Berrettiniego. Nasz reprezentant świetnie wszedł w decydującą odsłonę pojedynku i utrzymał przewagę do samego końca, wygrywając 4:6, 6:2, 6:4, 5:7, 6:3 . Dzięki temu wyeliminował rozstawionego z "32" Włocha. Dla 29-latka było to pierwsze zwycięstwo na Wielkim Szlemie od Australian Open 2022 oraz premierowe w głównej drabince Wimbledonu.

Notowany na 89. miejscu w rankingu tenisista z USA bardzo źle zainaugurował także drugą część pojedynku. Chociaż wygrał pierwszy punkt, to później przegrał kolejne cztery. W efekcie Majchrzak już na "dzień dobry" wywalczył sobie przewagę przełamania. Po zmianie stron Kamil zanotował najsłabszy dotychczas fragment. Popełnił kilka prostych błędów i to zaprocentowało powrotnym breakiem dla Ethana. Na szczęście Polak szybko wyrzucił z głowy to, co wydarzyło się w drugim gemie i po chwili zaatakował przy serwisie przeciwnika. Najpierw było 30-0 dla 29-latka, później piłka na 2:1 dla Quinna. Na koniec trzeciego rozdania Majchrzak posłał jednak trzy świetne returny i doprowadził do kolejnego przełamania.