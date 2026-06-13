Głośno ws. dzikiej karty. Ona "zdecyduje" ws. Chwalińskiej? Ważna odmowa

Maja Chwalińska wywalczyła w stolicy Francji docenienie tenisowego świata, sporo pieniędzy i punktów do zestawienia WTA. Te ostatnie pozwolą jej zacząć sierpniowo-wrześniowe US Open już w drabince głównej bez konieczności przechodzenia przez eliminacje. Takiego przywileju nie będzie miała na Wimbledonie, gdzie do list startowych obowiązywał jeszcze "stary" ranking.

Trwa zatem debata, czy Polka znajdzie się na ośmioosobowej liście zawodników otrzymujących dziką kartę. Brzmi na szeroką, ale zazwyczaj aż sześć miejsc zajmują Brytyjki. Zostaną najprawdopodobniej więc dwa sloty, do których w teorii faworytkami byłyby Venus i Serena Williams. Pytanie jednak, czy ta druga się zgłosi, czy obawiając się sromotnej porażki, ograniczy się do debla. Ostatnio wznowiła karierę, stworzyła duet z Victorią Mboko na kortach Queen's Clubu.

Anonimowy rozmówca Artura Gaca twierdzi, że pierwsza z wymienionych już się zgłosiła, ale druga rzekomo na razie nie rozważa zgłoszenia do gry pojedynczej. To mogłoby otworzyć drogę Chwalińskiej na prestiżowy londyński turniej. - Przypuszczam, że za plecami sióstr Williams Maja jest pierwszą oczekującą - mówił.

Decyzja Sereny Williams może być kluczowa dla Chwalińskiej. Wtorek dniem prawdy

Dyrektor generalna All England Lawn Tennis Club Sally Bolton w czwartek miała konferencję prasową. jedna z dziennikarek zapytała, czy zwyciężczyni 23 turniejów wielkoszlemowych w singlu dostałaby dziką kartę, gdyby tego chciała.

Odpowiedź nie była konkretna. - Nie mogę odpowiedzieć na to pytanie, ale myślę, że mogę powiedzieć tyle: wszyscy widzimy, jak wielkie emocje wywołał powrót Sereny na korty tenisowe, szczególnie na trawiaste. Z pewnością wywołała ogromne poruszenie, a to jest ekscytujące dla tego sportu. Można sobie tylko wyobrazić, jak to wyglądałoby na The Championships - usłyszała żurnalistka (cyt. za agencją Reuters).

- Jestem pewna, że podczas spotkania zespołu ws. dzikiej karty w przyszłym tygodniu przy podejmowaniu decyzji jej sukcesy na Wimbledonie nie zostaną zignorowane - podkreśliła Bolton. Pozycja 44-latki wygląda więc na całkiem mocną, ale przede wszystkim to ona sama musi chcieć wystąpić.

Komisja przyznająca dziką kartę formalnie podejmie decyzję w przyszłym tygodniu, a my ją opublikujemy

Ogłoszenie spodziewane jest na wtorek.

Wimbledon KIRILL KUDRYAVTSEV AFP

Maja Chwalińska JULIEN DE ROSA AFP

Serena Williams AFP





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