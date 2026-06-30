Głośno po upadku Chwalińskiej. Nie tylko Polka. Wskazano przyczynę

Maja Chwalińska kilka tygodni temu w Roland Garros rozbudziła apetyty polskich kibiców. 24-latka dotarła do finału, w którym musiała uznać wyższość Mirry Andriejewej. W poniedziałek wystartował Wimbledon, na który Polka otrzymała dziką kartę od organizatorów. Jej rywalką na inaugurację była Mananchaya Sawangkaew (164. WTA).

Upadek Chwalińskiej na Wimbledonie. Polka przegrała nie tylko z rywalką

Chwalińska wygrała pierwszego seta, a w drugim prowadziła 5:2 i miała piłkę meczową. Wówczas się groźnie poślizgnęła i nabawiła się kontuzji. Wykazała się jednak wolą walki, ale przegrała drugiego seta 5:7, a trzeciego 2:6 i tym samym pożegnała się z turniejem.

Chwalińska potwierdziła na konferencji prasowej, że ma problemy z kostką. Ponadto przyznała, że w trakcie spotkania miała jeszcze jeden problem. - Skurcze, które łapały mnie w całym ciele, nigdy mi się nie zdarzyły w takiej skali, by aż tak bardzo mnie ograniczyły - powiedziała 24-latka.

Grzmi ws. warunków na Wimbledonie. Nie tylko Chwalińska "ofiarą"

Upadek Chwalińskiej odbił się szerokim echem nie tylko w Polsce.

Mnóstwo upadków i problemów w pierwszym dniu rozgrywek w Wimbledonie. Chwalińska poślizgnęła się i skręciła kostkę, gdy była bliska zwycięstwa. Miała piłkę meczową, a ostatecznie przegrała

Hiszpan podkreślił, że problemy mieli także inni tenisiści. - Szapowałow wycofał się po zderzeniu z siatką na końcu drugiego seta. Carabelli miał kolejny brzydki upadek i jest właśnie leczony. To problem takiej śliskiej nawierzchni jak ta - wskazał.

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Wyżej wspomniany Kanadyjczyk przegrywał 0:2 w setach z Pablo Carreno-Bustą i już nie kontynuował gry. Zresztą Carabelli także skreczował. Argentyńczyk grał z Danielem Merida Aguilarem i przy stanie 6:4, 5:0 zaliczył upadek. Po przerwie medycznej wrócił na kort, wygrał seta 6:3, aby kolejnego przegrać 2:6. Argentyńczyk starał się kontynuować grę, ale przy stanie 0:3 w czwartej partii zrezygnował.

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Maja Chwalińska ALAIN JOCARD AFP

Maja Chwalińska odpadła z Wimbledonu KENTARO TOMINAGA AFP





Mananchaya Sawangkaew - Maja Chwalińska. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport