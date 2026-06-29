Gigantyczna kasa do wzięcia. Chwalińska takiej fortuny jeszcze nie widziała

Polscy kibice liczą na niezapomniane emocje i mają ku temu powody. Tytułu sprzed roku broni Iga Świątek. Ale ogromne oczekiwania wiążemy też z Mają Chwalińską, sensacyjną finalistką tegorocznego French Open.

W rywalizacji singlowej zobaczymy w sumie sześcioro naszych reprezentantów. Oprócz wymienionego wyżej duetu wśród pań do gry przystąpią także Magda Linette i Magdalena Fręch. A wśród panów - Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak.

Wimbledon 2026. Rekordowe premie dla uczestników. Wzrost o 20 proc. rok do roku

Po awansie Chwalińskiej do finału Rolanda Garrosa pisało się i mówiło o fortunie, jaka trafiła na jej konto. Polka zarobiła 1,4 mln euro (bez mała 6 mln zł, kwota brutto). Teraz za taki sam wynik w Londynie otrzyma znacznie pokaźniejszą premię.

Świątek ma na swoim koncie sześć wielkoszlemowych tytułów, ale w tym roku staje przed szansą na zgarnięcie rekordowej premii w karierze. Do tej pory jej najwyższa nagroda to okrągłe 3 mln funtów, co w przeliczeniu dawało blisko 14,8 mln zł.

Pula nagród tegorocznej edycji Wimbledonu wynosi aż 64,2 mln funtów. Nigdy nie była wyższa. Jest wyższa dokładnie o 20 proc. w porównaniu z poprzednim wydaniem. To efekt głównie nacisków ze strony uczestników i pojawiających się zapowiedzi bojkotu.

Wimbledon jest ostatnim turniejem wielkoszlemowym, w którym tenisistki i tenisiści mogą liczyć na taki sam poziom wynagrodzeń. Zasadę równości wprowadzono dopiero w 2007 roku. Wcześniej uczynili to organizatorzy US Open (1973), Australian Open (2001) i Roland Garros (2006).

Wimbledon 2026 - premie finansowe (w funtach):

Zwycięzca: 3,6 mln (ok. 18 mln zł)

Półfinalista: 1,8 mln (ok. 9 mln zł)

Ćwierćfinał: 900 tys. (ok. 4,5 mln zł)

1/8 finału: 300 tys. (ok. 1,5 mln zł)

III runda: 185 tys. (ok. 925 tys. zł)

II runda: 126 tys. (ok.630 tys. zł)

I runda: 80 tys. (ok.400 tys. zł)

Iga Świątek Ella Ling/Shutterstock East News

Maja Chwalińska THOMAS SAMSON East News

Wimbledon od 29 czerwca w kanałach Polsat Sport materiały promocyjne





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