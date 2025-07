To było słodko-gorzkie rozpoczęcie Wimbledonu dla polskich tenisistów. Kamil Majchrzak sprawił nie lada sensację, pokonując w pierwszej rundzie Matteo Berrettiniego , wygrywając z Włochem po pięciosetowej batalii 4:6, 6:2, 6:4, 5:7, 6:3. Znakomicie spisała się również Iga Świątek , która w błyskawicznym tempie odprawiła z kwitkiem Polinę Kudiermietową , wygrywając z Rosjanką 7:5, 6:1.

O szczęściu z pewnością nie mogą mówić jednak Magdalena Fręch i Magda Linette. Pierwsza z pań na krótko przed meczem dowiedziała się o zmianie rywalki - pierwotnie miała zmierzyć się bowiem z Anastazją Potapową, ta jednak wycofała się z turnieju, a jej miejsce w drabince zajęła kwalifikantka Victoria Mboko. Choć to łodzianka stawiana była w roli faworytki, ostatecznie nie zdołała ona pokonać mniej doświadczonej Kanadyjki. Podobny los spotkał Magdę Linette - choć starała się jak mogła, ostatecznie to jej rywalka, Elsa Jacquemot, cieszyła się z awansu do drugiej rundy Wimbledonu.