Wimbledon to jedna z najbardziej prestiżowych imprez sportowych świata. Co roku na trybunach kortu centralnego zasiadają znane osobistości ze świata polityki, sportu i show-biznesu, które z zapartym tchem przyglądają się rywalizacji najlepszych tenisistów świata. Od wielu już lat The Championships to nie jedynie wydarzenie sportowe, a bardziej możliwość zaistnienia w towarzystwie. David Beckham, Keira Knightley, Anna Wintour, Matthew McConaughey, Stanley Tucci - oni wszyscy wydają niebotyczne pieniądze, aby obserwować walkę o wielkoszlemowe trofea ze specjalnie przygotowanych na tę okazję stref VIP. Takie przyjemności jednak sporo kosztują.