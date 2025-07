Finałowa rywalka Świątek zawiesiła karierę. Wtedy przyznała, że ma problemy

Myślę, że to była po prostu konieczność, żeby na nowo spojrzeć na to, na jakim etapie życia i kariery się znajdowałam. Musiałam to zrobić dla siebie. Czuję, że to naprawdę mi pomogło, zdecydowanie. Po tej przerwie nie wszystko wychodziło dobrze. Następowały wzloty i upadki, przyzwyczajanie się do stylu życia i bycia sportowcem na tym poziomie. Musiałam znaleźć sposób na powrót do formy, popracować nad kondycją i poświęcić odpowiednią liczbę godzin na trening. To był proces. Czuję, że od zeszłego lata moja forma naprawdę się poprawiła. W końcu odnalazłam swoją grę i pewność siebie