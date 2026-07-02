Najgorsze za Hurkaczem. Blisko 50 procent. Przełom Polaka na Wimbledonie

W poniedziałek (29 czerwca) rozpoczął się Wimbledon. W singlowych drabinkach turniejowych mieliśmy aż sześciu reprezentantów Polski (Igę Świątek, Maję Chwalińską, Magdę Linette, Magdalenę Fręch, Kamila Majchrzaka i Huberta Hurkacza).

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Część z nich pożegnała się już z turniejem. Bardzo dobrze na londyńskiej trawie zaczął jednak Hurkacz, który ostatnio znalazł się na granicy wypadnięcia z czołowej setki rankingu ATP.

W dużej mierze było to spowodowane problemami zdrowotnymi, które rozpoczęły się dwa lata temu właśnie na Wimbledonie. Tak więc teraz wrócił do miejsca, które ma dla niego słodko - gorzki smak, bowiem też w Londynie osiągnął najlepszy wielkoszlemowy wynik. W 2021 roku dotarł do półfinału, w którym uległ Matteo Berrettiniemu.

Hurkacz rozpoczął turniej od starcia z rozstawionym z numerem "11" Casperem Ruudem. Polak wygrał 6:4, 6:2, 7:6(7). W drugiej rundzie czekało go teoretycznie łatwiejsze zadanie. Po drugiej stronie siatki znalazł się Sebastian Ofner. Hurkacz triumfował 7:6(8), 6:4, 6:4.

Tym samym Hurkacz ma prawo marzyć o bardzo dobrym występie na trawiastych kortach w Londynie. Najlepszym wynikiem był wspomniany wyżej półfinał, ale zdarzały mu się też wpadki w pierwszej lub w drugiej rundzie, gdy bywał zdecydowanym faworytem. Tak było chociażby w 2022 roku, gdy był rozstawiony z numerem "7", a uległ po pięciosetowym thrillerze Alejandro Davidovichowi Fokinie.

Hubert Hurkacz w Wimbledonie:

2018 - 1 runda

2019 - 3 runda

2020 - turniej się nie odbył z powodu pandemii COVID-19

2021 - półfinał

2022 - 1 runda

2023 - 4 runda

2024 - 2 runda

2025 - nie startował z powodu kontuzji

2026 - ?

Teraz przed nim mecz 3. rundy, w którym zmierzy się z Tommym Paulem (25. ATP). Polak i Amerykanin mierzyli się ze sobą czterokrotnie. Hurkacz tylko raz był górą, ale przed nim realna szansa na wzięcie rewanżu.

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Może bilans bezpośrednich starć z Paulem nie jest na korzyść Polaka, ale nadziei można i trzeba szukać w obecnej formie, a także w... "klątwie" drugiej rundy, którą udało się tym razem przezwyciężyć.

Polak wygrał w swojej karierze kilka dużych turniejów. Triumfował w "tysięcznikach" w Miami 2021 i Szanghaju 2023. O wiele gorzej szło mu jednak w wielkoszlemowych zmaganiach. Na 30 startów pozytywnie można wyróżnić tylko dwa z nich. Wspominany półfinał Wimbledonu oraz ćwierćfinał Australian Open 2024. Wrocławianin najczęściej kończył zmagania na etapie drugiej rundy. Miało to miejsce w 13 z 30 turniejów wielkoszlemowych, w których brał udział.

Zresztą ostatnie sześć wielkoszlemowych turniejów Hurkacz pięciokrotnie kończył się na 2. rundzie. Ponadto w Roland Garros 2025 przegrał już na inaugurację. Tak więc Wimbledon 2026 jest już najlepszym jego występem od Roland Garros 2024, gdzie dotarł do 4. rundy.

Mecz Hurkacz - Paul powinien odbyć się w piątek (3 lipca). Relację tekstową "na żywo" będziecie mogli śledzić w Interii Sport.

Hubert Hurkacz IZHAR KHAN AFP

Hubert Hurkacz Rick Rycroft East News

Hubert Hurkacz podczas meczu na Wimbledonie 2026 Henry Nicholls AFP





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