Najgorsze za Hurkaczem. Blisko 50 procent. Przełom Polaka na Wimbledonie

Fatalna passa Huberta Hurkacza to przeszłość. Historia jest po jego stronie

Maciej Brzeziński

Maciej Brzeziński

Hubert Hurkacz udanie rozpoczął Wimbledon 2026. Polski tenisista przebrnął dwie pierwsze rundy bez straty seta. Statystyki Wrocławianina w wielkoszlemowych turniejach są nieubłagane i mówią, że Polak najczęściej odpada w pierwszej lub w drugiej rundzie. Obecna forma to dobry znak na najbliższą przyszłość.

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Hubert Hurkacz zagra w 3. rundzie WimbledonuKENTARO TOMINAGAAFP

W poniedziałek (29 czerwca) rozpoczął się Wimbledon. W singlowych drabinkach turniejowych mieliśmy aż sześciu reprezentantów Polski (Igę Świątek, Maję Chwalińską, Magdę Linette, Magdalenę Fręch, Kamila Majchrzaka i Huberta Hurkacza).

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Część z nich pożegnała się już z turniejem. Bardzo dobrze na londyńskiej trawie zaczął jednak Hurkacz, który ostatnio znalazł się na granicy wypadnięcia z czołowej setki rankingu ATP.

W dużej mierze było to spowodowane problemami zdrowotnymi, które rozpoczęły się dwa lata temu właśnie na Wimbledonie. Tak więc teraz wrócił do miejsca, które ma dla niego słodko - gorzki smak, bowiem też w Londynie osiągnął najlepszy wielkoszlemowy wynik. W 2021 roku dotarł do półfinału, w którym uległ Matteo Berrettiniemu.

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Hurkacz rozpoczął turniej od starcia z rozstawionym z numerem "11" Casperem Ruudem. Polak wygrał 6:4, 6:2, 7:6(7). W drugiej rundzie czekało go teoretycznie łatwiejsze zadanie. Po drugiej stronie siatki znalazł się Sebastian Ofner. Hurkacz triumfował 7:6(8), 6:4, 6:4.

Tym samym Hurkacz ma prawo marzyć o bardzo dobrym występie na trawiastych kortach w Londynie. Najlepszym wynikiem był wspomniany wyżej półfinał, ale zdarzały mu się też wpadki w pierwszej lub w drugiej rundzie, gdy bywał zdecydowanym faworytem. Tak było chociażby w 2022 roku, gdy był rozstawiony z numerem "7", a uległ po pięciosetowym thrillerze Alejandro Davidovichowi Fokinie.

Hubert Hurkacz w Wimbledonie:

  • 2018 - 1 runda
  • 2019 - 3 runda
  • 2020 - turniej się nie odbył z powodu pandemii COVID-19
  • 2021 - półfinał
  • 2022 - 1 runda
  • 2023 - 4 runda
  • 2024 - 2 runda
  • 2025 - nie startował z powodu kontuzji
  • 2026 - ?

Teraz przed nim mecz 3. rundy, w którym zmierzy się z Tommym Paulem (25. ATP). Polak i Amerykanin mierzyli się ze sobą czterokrotnie. Hurkacz tylko raz był górą, ale przed nim realna szansa na wzięcie rewanżu.

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Może bilans bezpośrednich starć z Paulem nie jest na korzyść Polaka, ale nadziei można i trzeba szukać w obecnej formie, a także w... "klątwie" drugiej rundy, którą udało się tym razem przezwyciężyć.

Polak wygrał w swojej karierze kilka dużych turniejów. Triumfował w "tysięcznikach" w Miami 2021 i Szanghaju 2023. O wiele gorzej szło mu jednak w wielkoszlemowych zmaganiach. Na 30 startów pozytywnie można wyróżnić tylko dwa z nich. Wspominany półfinał Wimbledonu oraz ćwierćfinał Australian Open 2024. Wrocławianin najczęściej kończył zmagania na etapie drugiej rundy. Miało to miejsce w 13 z 30 turniejów wielkoszlemowych, w których brał udział.

Zresztą ostatnie sześć wielkoszlemowych turniejów Hurkacz pięciokrotnie kończył się na 2. rundzie. Ponadto w Roland Garros 2025 przegrał już na inaugurację. Tak więc Wimbledon 2026 jest już najlepszym jego występem od Roland Garros 2024, gdzie dotarł do 4. rundy.

Mecz Hurkacz - Paul powinien odbyć się w piątek (3 lipca). Relację tekstową "na żywo" będziecie mogli śledzić w Interii Sport.

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Hubert HurkaczIZHAR KHANAFP
tenisista w białej koszulce sportowej z logo adidas, zaciśnięta pięść w geście determinacji, rozmyte tło z widoczną publicznością na trybunach
Hubert HurkaczRick RycroftEast News
Tenisista w białym stroju wykonuje dynamiczny ruch na zielonym korcie trawiastym, skupiając się na nadlatującej piłce, a w tle widoczni są kibice na trybunach.
Hubert Hurkacz podczas meczu na Wimbledonie 2026Henry NichollsAFP


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