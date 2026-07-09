Dwusetowy półfinał Kostiuk z Czeszką na Wimbledonie. Znamy los podopiecznej Polki
Rozpiska czwartkowych zmagań na korcie centralnym Wimbledonu zawierała trzy mecze: dwa półfinały singla kobiet oraz spotkanie o tytuł w mikście. W jednym ze starć w grze pojedynczej zobaczyliśmy Martę Kostiuk, czyli podopieczną Sandry Zaniewskiej. Ukrainka rywalizowała o awans do decydującego pojedynku z Czeszką - Lindą Noskovą. Turniejowa "9" okazała się lepsza od zawodniczki polskiej trenerki, zwyciężając 6:4, 6:4 po 79 minutach. Wiemy już, z kim zagra o główne trofeum.
Marta Kostiuk przeniosła świetną formę z mączki na korty trawiaste i osiągnęła swój drugi wielkoszlemowy półfinał z rzędu. Wczoraj bez najmniejszego problemu pokonała Jasmine Paolini. Dziś Ukrainka chciała pójść za ciosem i poprawić swój wynik z Paryża, kiedy to przegrała z Mirrą Andriejewą w batalii o awans do decydującego starcia w Roland Garros. Tym razem rywalką reprezentantki naszych wschodnich sąsiadów nie była jednak Rosjanka, a Czeszka - Linda Noskova.
Tenisistka, która wyeliminowała Igę Świątek z Australian Open 2024, zgarnęła dublet w jednym z turniejów podprowadzających pod Wimbledon. 21-latka triumfowała podczas WTA 500 w Berlinie zarówno w singlu, jak i deblu. Znakomitą dyspozycję ze stolicy Niemiec "przetransportowała" do Londynu. Już samym dojściem do półfinału ustanowiła swój rekord w najbardziej prestiżowych imprezach, przebijając najlepszą "8" ze wspomnianych już rozgrywek w Melbourne. Dziś było jasne, że poznamy nową finalistkę nie tylko Wimbledonu, ale także Szlema.
Wimbledon: Marta Kostiuk kontra Linda Noskova w półfinale
Mecz rozpoczął się od serwisu Noskovej. Na starcie obie tenisistki pewnie pilnowały własnych podań. Pierwsze emocje pojawiły się w trakcie czwartego rozdania. Wówczas zobaczyliśmy walkę na przewagi. Podobnie było w piątym i szóstym gemie. W pewnym momencie Linda posiadała nawet break pointa na 4:2. Kostiuk zniwelowała go jednak asem i doprowadziła do kolejnego remisu. W końcówce partii Marta nie dźwignęła emocji. Przy stanie 5:4 dla Czeszki, szybko pojawiły się trzy setbole z rzędu na returnie. Przy drugim Ukrainka popełniła podwójny błąd serwisowy. To oznaczało, że premierowa odsłona trafiła na konto turniejowej "9" - 6:4.
Na starcie drugiej części spotkania Noskova zafundowała sobie drobne problemy, po podwójnym błędzie serwisowym zrobiło się 15-30. Później Linda pomogła sobie dobrym podaniem i dzięki temu zainaugurowała partię od prowadzenia. W czwartym gemie Linda przełamała Kostiuk do zera. Wydawało się, że Czeszka wchodzi na ostatnią prostą do finału, bowiem po Marcie dało się dostrzec sporo emocji. W trakcie piątego rozdania nadszedł jednak przełomowy moment dla Ukrainki. Turniejowa "9" nie wykorzystała dwóch piłek na potwierdzenie breaka, czyli na 4:1, doszło do zwrotu akcji.
Ukrainka zaczęła grać agresywniej, co zaowocowało zniwelowaniem strat. Po zmianie stron zakończyła gema asem, nie tracąc punktu. Decydujące słowo w drugiej partii należało jednak do Noskovej. Czeszka uzyskała kluczowe przełamanie w trakcie dziesiątego rozdania. Ostatecznie Linda triumfowała 6:4, 6:4. W sobotę o godz. 17:00 czasu polskiego czeka nas finał z udziałem dwóch Czeszek. Mistrzyni z Berlina, czyli Linda Noskova, zmierzy się z triumfatorką zmagań w Bad Homburg, a więc Karoliną Muchovą. Starsza z reprezentantek naszych południowych sąsiadów pokonała dzisiaj Coco Gauff po super tie-breaku w trzeciej partii.
Główne zmagania w Londynie potrwają do 12 lipca. Najważniejsze informacje dotyczące Wimbledonu można śledzić za pomocą specjalnej zakładki na stronie Interia Sport.