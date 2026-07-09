Marta Kostiuk przeniosła świetną formę z mączki na korty trawiaste i osiągnęła swój drugi wielkoszlemowy półfinał z rzędu. Wczoraj bez najmniejszego problemu pokonała Jasmine Paolini. Dziś Ukrainka chciała pójść za ciosem i poprawić swój wynik z Paryża, kiedy to przegrała z Mirrą Andriejewą w batalii o awans do decydującego starcia w Roland Garros. Tym razem rywalką reprezentantki naszych wschodnich sąsiadów nie była jednak Rosjanka, a Czeszka - Linda Noskova.

Tenisistka, która wyeliminowała Igę Świątek z Australian Open 2024, zgarnęła dublet w jednym z turniejów podprowadzających pod Wimbledon. 21-latka triumfowała podczas WTA 500 w Berlinie zarówno w singlu, jak i deblu. Znakomitą dyspozycję ze stolicy Niemiec "przetransportowała" do Londynu. Już samym dojściem do półfinału ustanowiła swój rekord w najbardziej prestiżowych imprezach, przebijając najlepszą "8" ze wspomnianych już rozgrywek w Melbourne. Dziś było jasne, że poznamy nową finalistkę nie tylko Wimbledonu, ale także Szlema.

Wimbledon: Marta Kostiuk kontra Linda Noskova w półfinale

Mecz rozpoczął się od serwisu Noskovej. Na starcie obie tenisistki pewnie pilnowały własnych podań. Pierwsze emocje pojawiły się w trakcie czwartego rozdania. Wówczas zobaczyliśmy walkę na przewagi. Podobnie było w piątym i szóstym gemie. W pewnym momencie Linda posiadała nawet break pointa na 4:2. Kostiuk zniwelowała go jednak asem i doprowadziła do kolejnego remisu. W końcówce partii Marta nie dźwignęła emocji. Przy stanie 5:4 dla Czeszki, szybko pojawiły się trzy setbole z rzędu na returnie. Przy drugim Ukrainka popełniła podwójny błąd serwisowy. To oznaczało, że premierowa odsłona trafiła na konto turniejowej "9" - 6:4.

Na starcie drugiej części spotkania Noskova zafundowała sobie drobne problemy, po podwójnym błędzie serwisowym zrobiło się 15-30. Później Linda pomogła sobie dobrym podaniem i dzięki temu zainaugurowała partię od prowadzenia. W czwartym gemie Linda przełamała Kostiuk do zera. Wydawało się, że Czeszka wchodzi na ostatnią prostą do finału, bowiem po Marcie dało się dostrzec sporo emocji. W trakcie piątego rozdania nadszedł jednak przełomowy moment dla Ukrainki. Turniejowa "9" nie wykorzystała dwóch piłek na potwierdzenie breaka, czyli na 4:1, doszło do zwrotu akcji.

Ukrainka zaczęła grać agresywniej, co zaowocowało zniwelowaniem strat. Po zmianie stron zakończyła gema asem, nie tracąc punktu. Decydujące słowo w drugiej partii należało jednak do Noskovej. Czeszka uzyskała kluczowe przełamanie w trakcie dziesiątego rozdania. Ostatecznie Linda triumfowała 6:4, 6:4. W sobotę o godz. 17:00 czasu polskiego czeka nas finał z udziałem dwóch Czeszek. Mistrzyni z Berlina, czyli Linda Noskova, zmierzy się z triumfatorką zmagań w Bad Homburg, a więc Karoliną Muchovą. Starsza z reprezentantek naszych południowych sąsiadów pokonała dzisiaj Coco Gauff po super tie-breaku w trzeciej partii.

Główne zmagania w Londynie potrwają do 12 lipca. Najważniejsze informacje dotyczące Wimbledonu można śledzić za pomocą specjalnej zakładki na stronie Interia Sport.

Marta Kostiuk OSCAR DEL POZO AFP

Linda Noskova MAJA SMIEJKOWSKA East News

Karolina Muchova IZHAR KHAN AFP





Karolina Muchova - Coco Gauff. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport