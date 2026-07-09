Dwusetowy półfinał Kostiuk z Czeszką na Wimbledonie. Znamy los podopiecznej Polki

Mateusz Stańczyk

Mateusz Stańczyk

Rozpiska czwartkowych zmagań na korcie centralnym Wimbledonu zawierała trzy mecze: dwa półfinały singla kobiet oraz spotkanie o tytuł w mikście. W jednym ze starć w grze pojedynczej zobaczyliśmy Martę Kostiuk, czyli podopieczną Sandry Zaniewskiej. Ukrainka rywalizowała o awans do decydującego pojedynku z Czeszką - Lindą Noskovą. Turniejowa "9" okazała się lepsza od zawodniczki polskiej trenerki, zwyciężając 6:4, 6:4 po 79 minutach. Wiemy już, z kim zagra o główne trofeum.

Linda Noskova rywalizowała z Martą Kostiuk o awans do finału Wimbledonu 2026
Linda Noskova rywalizowała z Martą Kostiuk o awans do finału Wimbledonu 2026KIRILL KUDRYAVTSEV AFP

Marta Kostiuk przeniosła świetną formę z mączki na korty trawiaste i osiągnęła swój drugi wielkoszlemowy półfinał z rzędu. Wczoraj bez najmniejszego problemu pokonała Jasmine Paolini. Dziś Ukrainka chciała pójść za ciosem i poprawić swój wynik z Paryża, kiedy to przegrała z Mirrą Andriejewą w batalii o awans do decydującego starcia w Roland Garros. Tym razem rywalką reprezentantki naszych wschodnich sąsiadów nie była jednak Rosjanka, a Czeszka - Linda Noskova.

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Tenisistka, która wyeliminowała Igę Świątek z Australian Open 2024, zgarnęła dublet w jednym z turniejów podprowadzających pod Wimbledon. 21-latka triumfowała podczas WTA 500 w Berlinie zarówno w singlu, jak i deblu. Znakomitą dyspozycję ze stolicy Niemiec "przetransportowała" do Londynu. Już samym dojściem do półfinału ustanowiła swój rekord w najbardziej prestiżowych imprezach, przebijając najlepszą "8" ze wspomnianych już rozgrywek w Melbourne. Dziś było jasne, że poznamy nową finalistkę nie tylko Wimbledonu, ale także Szlema.

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Wimbledon: Marta Kostiuk kontra Linda Noskova w półfinale

Mecz rozpoczął się od serwisu Noskovej. Na starcie obie tenisistki pewnie pilnowały własnych podań. Pierwsze emocje pojawiły się w trakcie czwartego rozdania. Wówczas zobaczyliśmy walkę na przewagi. Podobnie było w piątym i szóstym gemie. W pewnym momencie Linda posiadała nawet break pointa na 4:2. Kostiuk zniwelowała go jednak asem i doprowadziła do kolejnego remisu. W końcówce partii Marta nie dźwignęła emocji. Przy stanie 5:4 dla Czeszki, szybko pojawiły się trzy setbole z rzędu na returnie. Przy drugim Ukrainka popełniła podwójny błąd serwisowy. To oznaczało, że premierowa odsłona trafiła na konto turniejowej "9" - 6:4.

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Mateusz Stańczyk

Na starcie drugiej części spotkania Noskova zafundowała sobie drobne problemy, po podwójnym błędzie serwisowym zrobiło się 15-30. Później Linda pomogła sobie dobrym podaniem i dzięki temu zainaugurowała partię od prowadzenia. W czwartym gemie Linda przełamała Kostiuk do zera. Wydawało się, że Czeszka wchodzi na ostatnią prostą do finału, bowiem po Marcie dało się dostrzec sporo emocji. W trakcie piątego rozdania nadszedł jednak przełomowy moment dla Ukrainki. Turniejowa "9" nie wykorzystała dwóch piłek na potwierdzenie breaka, czyli na 4:1, doszło do zwrotu akcji.

Ukrainka zaczęła grać agresywniej, co zaowocowało zniwelowaniem strat. Po zmianie stron zakończyła gema asem, nie tracąc punktu. Decydujące słowo w drugiej partii należało jednak do Noskovej. Czeszka uzyskała kluczowe przełamanie w trakcie dziesiątego rozdania. Ostatecznie Linda triumfowała 6:4, 6:4. W sobotę o godz. 17:00 czasu polskiego czeka nas finał z udziałem dwóch Czeszek. Mistrzyni z Berlina, czyli Linda Noskova, zmierzy się z triumfatorką zmagań w Bad Homburg, a więc Karoliną Muchovą. Starsza z reprezentantek naszych południowych sąsiadów pokonała dzisiaj Coco Gauff po super tie-breaku w trzeciej partii.

Główne zmagania w Londynie potrwają do 12 lipca. Najważniejsze informacje dotyczące Wimbledonu można śledzić za pomocą specjalnej zakładki na stronie Interia Sport.

Wimbledon (K)
Półfinały
09.07.2026
17:15
Zakończony
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Radosław Tymon
kobieta w sportowym stroju z opaską na głowie zaciska pięść i wyraża silne emocje, stojąc na korcie tenisowym
Marta KostiukOSCAR DEL POZOAFP
Tenisistka w białym stroju sportowym z zaciśniętą pięścią i opaską na głowie, wyrażająca emocje podczas meczu na korcie.
Linda NoskovaMAJA SMIEJKOWSKAEast News
Kobieta w białym stroju sportowym z pomarańczową opaską na głowie uderza dwuręcznym backhandem żółtą piłkę tenisową, skupiona na grze.
Karolina MuchovaIZHAR KHANAFP


Karolina Muchova - Coco Gauff. Skrót meczu. WIDEOPolsat Sport

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