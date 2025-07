Dwa tie-breaki i radość. Polak zagra o ćwierćfinał, mistrz Roland Garros 2025 pokonany

Polak z Monakijczykiem pożegnali się z rywalizacją o tytuł już na etapie pierwszej rundy. W tym roku Zieliński zmienił partnera i do rywalizacji w Londynie podszedł z Czechem Adamem Pavlaskiem. Ta zmiana przyniosła efekty już w pierwszej rundzie , choć losowanie było bardzo trudne.

Ten pierwszy zakończył się wygraną polsko-czeskiej pary do dziewięciu, wszystko odbywało się więc na "żyletki". W drugim walki było mniej, ale znów górą był Zieliński oraz jego deblowy partner, tym razem do pięciu. To sprawia, że Zieliński oraz Pavlacek pokonali mistrza Roland Garros z tego roku, a więc Vavassoriego. O ćwierćfinał polsko-czeski duet zagra z Hugo Nysem oraz Edouardem Rogerem-Vasselinem. Ten mecz już w niedzielę 6 lipca.