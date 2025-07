Dwa dni po porażce Paolini nadszedł kolejny cios. To już definitywny koniec Włoszki

Tegoroczny Wimbledon nie ułożył się po myśli Jasmine Paolini. Reprezentantka Italii dołączyła do grona rozstawionych zawodniczek, które odpadły już na wczesnym etapie rozgrywek. Włoszka sensacyjnie przegrała z Kamillą Rachimową, mimo wygranego pierwszego seta. Później pojedynek odwrócił się na korzyść Rosjanki i to młodsza tenisistka triumfowała ostatecznie 4:6, 6:4, 6:4. To oznaczało, że zawodniczka z Półwyspu Apenińskiego nie obroni punktów za ubiegłoroczny finał i spadnie z 5. na co najmniej 8. miejsce w rankingu.