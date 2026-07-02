Druga szansa Linette w Wimbledonie. Zagrała z Amerykanką. 6:1 w meczu Polki

Magda Linette zakończyła swój singlowy występ w tegorocznym Wimbledonie już w poniedziałek. Nasza reprezentantka pozostawiła jednak po sobie dobre wrażenie podczas starcia z mistrzynią Roland Garros 2026 - Mirrą Andriejewą. Polka rozegrała dwa wyrównane sety w meczu z rozstawioną z "5" rywalką. O wynikach decydowały dopiero końcówki partii. Ostatecznie Rosjanka triumfowała 7:5, 6:4.

Poznanianka pozostawała jednak w Londynie, bowiem wciąż czekał ją udział w deblowych zmaganiach. Do rywalizacji w grze podwójnej zgłosiła się w duecie z Ivą Jovic. Na papierze mieliśmy zatem do czynienia z bardzo ciekawym połączeniem. Kibice liczyli na to, że doświadczenie z młodością zaowocuje dobrym występem Linette w tej kategorii. Na "dzień dobry" Magda oraz Amerykanka zmierzyły się z parą Magali Kempen/Aleksandra Panowa. Potyczkę wyznaczono jako trzeci mecz dnia na korcie numer 11.

Wimbledon: Magda Linette walczyła o awans do drugiej rundy w deblu

Mecz rozpoczął się od serwisu Linette. Już na "dzień dobry" Polka znalazła się w poważnych tarapatach, bowiem zrobiło się 0-40 przy swoim podaniu. O ile nasza reprezentantka wyszła z opresji, o tyle Jovic, która kilka minut później również musiała się mierzyć z takim wynikiem, nie podołała temu wyzwaniu. Rywalki kontrolowały sytuację przez długi czas, w pewnym momencie prowadziły 5:3. Mimo to Magda oraz Iva odrobiły stratę w dziesiątym gemie. Ostatecznie o losach partii decydował tie-break. Został on zdominowany przez polsko-amerykański duet. Team naszej tenisistki nie stracił ani jednego punktu, dzięki czemu wygrał seta 7:6(0).

Kempen i Panowa odpowiedziały błyskawicznie, szybko uciekały z rezultatem na starcie drugiej części pojedynku. Po obronie break pointa w piątym gemie wyszły na prowadzenie 5:0. W trakcie szóstego rozdania Linette i Jovic zdobyły premierowe "oczko" w tej odsłonie, ale na więcej rywalki nie pozwoliły. Wynikiem 6:1 doprowadziły do decydującej partii. Na początku trzeciej fazy spotkania oba teamy kontrolowały swoje podania. Ciekawiej zrobiło się od piątego rozdania. Najpierw przełamały Magali oraz Aleksandra, potem nastąpiło odrobienie strat przez Magdę i Ivę.

Po tym, jak polsko-amerykańska para obroniła break pointa w siódmym gemie, udało się odzyskać prowadzenie Linette oraz Jovic. Po zmianie stron otrzymały trzy szanse z rzędu na 5:3. Niestety, nie udało się wykorzystać żadnej z nich. Kluczowy okazał się jedenasty gem. Wtedy tenisistka z USA nie utrzymała serwisu, mimo wyniku 30-15. Potem Kempen zakończyła pojedynek przy swoim podaniu. Ostatecznie to Magali oraz Aleksandra triumfowały 6:7(0), 6:1, 7:5. Tym samym kończy się udział Magdy w tegorocznych rozgrywkach na trawie.

Główne zmagania w Londynie potrwają do 12 lipca. Najważniejsze informacje dotyczące Wimbledonu można śledzić za pomocą specjalnej zakładki na stronie Interia Sport.

Magda Linette Martin Keep AFP

Iva Jović, Australian Open 2026 William West AFP

Mirra Andriejewa William West AFP





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