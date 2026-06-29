Docenili heroizm Chwalińskiej. Pojawia się tylko jedno pytanie. "Chory scenariusz"

Maja Chwalińska otrzymała od organizatorów Wimbledonu dziką kartę. 24-latka po świetnym występie w Roland Garros miała nadzieję na kolejny udany wielkoszlemowy występ. Losowanie drabinki głównej było bardzo udane, bowiem w 1. rundzie zmierzyła się z Mananchayą Sawangkaew (164. WTA). Tajska tenisistka przebrnęła eliminacje, ale w starciu z Chwalińską była skazywana na szybką porażkę.

Chwalińska pierwszego seta wygrała 6:2, a w drugim prowadziła 5:2 i miała piłkę meczową. Nasza reprezentantka się poślizgnęła i poprosiła o przerwę medyczną. Kłopoty z nogą jednak ciągle jej doskwierały. Tajka wygrała drugiego seta 7:5, a w trzeciej partii triumfowała 6:2 i mogła cieszyć się z awansu do kolejnej rundy wielkoszlemowego turnieju w Londynie.

- Od problemów ze stawem skokowym, gdy przewróciła się przy piłce meczowej, wszystko się zaczęło. Potem słyszałem, jak mówiła, że czuje skurcze w całym ciele. Więc nie wiadomo, czy to było powiązane ze sobą, czy nie - powiedział tuż po meczu menedżer Polki, Piotr Szczypka.

Eksperci po meczu Chwalińskiej. Nikt nie ma wątpliwości, że wygrałaby ten mecz

Tuż po meczu pojawiło się wiele opinii tenisowych ekspertów, którzy zgodnie docenili heroiczną postawę Chwalińskiej, która mimo cierpienia, dokończyła spotkanie i próbowała odwrócić jego losu. Pojawia się także pytanie o przyszłość i to czy gra z urazem była odpowiedzialnym zachowaniem.

"Los sportowca jest okrutny. Wszystko co ułożyło się po myśli Mai podczas #RolandGarros, dziś los odbiera jej w najbardziej bezwzględny sposób. Skręcenie kostki przy piłce meczowej, to wyjątkowo niewdzięczny los..." - napisał Adam Romer, redaktor naczelny Tenisklub

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"Trzy tygodnie potrafią zmienić wiele w życiu zawodowego tenisisty. Jeden upadek niestety również. Chory scenariusz. Oby Maja - dogrywając to spotkanie do końca - nie pogłębiła tego urazu. Jak zawsze walczyła do końca i robiła wszystko, aby tylko nie skreczować meczu. Sportowiec z wielkim charakterem, ale także z wielkim magnesem przyciągającym przeróżne kontuzje. Dziś jeszcze przy piłce meczowej, gdy wydawało się, że najgorsze już za nią. Ah, tenisie - lubisz dostarczać skrajnych emocji" - napisał Szymon Przybysz.

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"Dwa lata temu Hubert Hurkacz przy piłce setowej z Arthurem Filsem, dziś Maja Chwalińska kontuzja przy piłce meczowej z Mananchaya Sawangkaew. Ech." - przypomniał Maciej Łuczak z Canal+.

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"Dramat Mai Chwalińskiej po fantastycznym - dopóki było zdrowie - meczu z kwalifikantką Mananchaya Sawangkaew. Tu nie trzeba wielu słów😢😢A ponieważ była cały czas w grze, nie zdecydowała się poddać. Oby jednak koszt nie był przez to wyższy. Los bywa piękny i okrutny" - napisał wysłannik Interii na Wimbledon, Artur Gac.

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"Ten wynik schodzi na dziesiąty plan. Oby Maja Chwalińska bez poważnych kłopotów zdrowotnych, które ją trapiły w czasie kariery. W normalnych okolicznościach byłaby godzinę temu w szatni. I szykowała się do drugiej rundy i regeneracji. Rywalka absolutnie bez żadnej rewelacji i pomysłu do meczowej w drugim secie" - napisał Hubert Błaszczyk.

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"Sportowcem się jest, a nie bywa. Maja Chwalińska miała piłkę meczową. Awans po pewnej grze w garści, ale pech chciał, że podkręciła staw skokowy. Bez kontuzjowanej stopy grając na czworakach dograła mecz do końca. Kosmiczny heroizm. Tylko zdrowia szkoda" - podkreślił Mateusz Ligęza z Radia Zet.

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Chwalińska na Wimbledonie miała także wystąpić w grze deblowej. Polka wspólnie z Sinją Kraus zgłosiła się do gry podwójnej. Polka i Austriaczka wpadły w pierwszej rundzie na duet: Ann Li - Elisabetta Cocciaretto. W obliczu kontuzji wydaje się, że jej przygoda z turniejem już całkowicie się zakończyła.

Maja Chwalińska CHRISTOPHE ENA East News

Maja Chwalińska pożegnała się z Wimbledonem KENTARO TOMINAGA AFP





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