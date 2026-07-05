Dobę po wygranej ze Świątek zapadł werdykt ws. Eali. Ostateczna decyzja Wimbledonu

Mateusz Stańczyk

Mateusz Stańczyk

Wczoraj Iga Świątek stanęła do walki o czwartą rundę tegorocznego Wimbledonu. Przeciwniczką Polki była Alexandra Eala. Panie stoczyły niezwykle zacięty pierwszy set, który - jak się później okazało - był kluczem do sukcesu reprezentantki Filipin. Turniejowa "29" pokonała obrończynię tytułu i awansowała do najlepszej "16". Dzień po tym starciu zapadła decyzja ws. 21-latki. Oficjalna informacja w tej kwestii ukazała się na stronie wielkoszlemowych rozgrywek w Londynie.

Alexandra Eala nie kryła emocji po zwycięstwie z Igą Świątek w meczu trzeciej rundy Wimbledonu
Alexandra Eala nie kryła emocji po zwycięstwie z Igą Świątek w meczu trzeciej rundy WimbledonuKentaro Tominaga / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun via AFP / Henry Nicholls / AFP AFP

Hubert Hurkacz okazał się jedynym naszym reprezentantem, który awansował do czwartej rundy w singlu podczas tegorocznego Wimbledonu. Wczoraj szansę na takie osiągnięcie straciła Iga Świątek. 25-latka stoczyła 135-minutową batalię z Alexandrą Ealą. Sam pierwszy set trwał godzinę i 24 minuty. Raszynianka przez długi czas goniła wynik, wyszła m.in. z 3:5 30-40, a potem z 2-5 w tie-breaku. Polka posiadała setbole, ale żadnego z nich nie udało się wykorzystać.

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Ostatecznie turniejowa "29" wygrała premierową odsłonę, a później szybko zbudowała sobie wysokie prowadzenie w drugiej części pojedynku. Świątek próbowała odrabiać straty, ale Eala szybko odpowiadała. Reprezentantka Filipin triumfowała w całym starciu 7:6(9), 6:2 i zameldowała się w najlepszej "16" gry pojedynczej kobiet. Z kolei Iga pożegnała się z rozgrywkami, przez co nie obroni tytułu wywalczonego przed rokiem. Wypadnie z czołowej piątki rankingu WTA, będzie w najlepszym przypadku na 6. miejscu.

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Wimbledon: Alexandra Eala poznała decyzję organizatorów

Londyńska przygoda Alexandry trwa nadal. W poniedziałek nastąpi jej kontynuacja. Organizatorzy Wimbledonu opublikowali już na swojej stronie plan gier na jutrzejsze zmagania. Decyzję ws. swojego meczu poznała m.in. zawodniczka z Filipin. Eala powalczy o awans do ćwierćfinału z Jasmine Paolini - finalistką imprezy sprzed dwóch lat. 21-latka znów będzie miała okazję zaprezentować się na korcie centralnym. Spotkanie z Włoszką wyznaczono jako pierwszy mecz dnia na głównym obiekcie. Rozpocznie się zatem tuż po godz. 14:30 czasu polskiego.

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Potem na korcie centralnym zobaczymy dwie potyczki panów: najpierw Grigor Dimitrow kontra Arthur Fery, a następnie Jiri Lehecka - Alexander Zverev. Z kolei na "1", od godz. 14:00 czasu polskiego, zobaczymy spotkania: Alex de Minaur - Flavio Cobolli, Madison Keys - Linda Noskova oraz Taylor Fritz - Aleksander Bublik. Na trzeciej co do ważności arenie mecze wystartują o godz. 12:00 naszego czasu. Najpierw Ashlyn Krueger zmierzy się z Martą Kostiuk, a następnie Marie Bouzkova z Elise Mertens.

Główne zmagania w Londynie potrwają do 12 lipca. Najważniejsze informacje dotyczące Wimbledonu można śledzić za pomocą specjalnej zakładki na stronie Interia Sport.

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Zawodniczka tenisowa w białej koszulce i czapce podczas dynamicznego uderzenia piłki rakietą, skoncentrowana na grze.
Iga Świątek mierzyła się z Alexandrą Ealą w meczu o czwartą rundę Wimbledonu 2026Kentaro Tominaga / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun via AFPAFP
Tenisistka w białej czapce z daszkiem przykłada okład z lodem do twarzy podczas meczu.
Alexandra EalaMAJA SMIEJKOWSKAEast News
Jasmine Paolini, Wimbledon 2026
Jasmine Paolini, Wimbledon 2026Henry NichollsAFP


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