Djoković zapisał niechlubną historię. To nigdy nie miało miejsca

Novak Djoković przez wiele lat był królem kortu centralnego Wimbledonu. Serb nie przegrywał na tej arenie przez kilka kolejnych sezonów z rzędu aż do momentu spotkania w finale z Carlosem Alcarazem w 2023. Wówczas seria się skończyła. Do tegorocznej edycji nikt nie zdołał pokonać Serba w otwierającym secie rezultatem 1:6 lub 0:6. Zrobił to dopiero Alex De Minaur w meczu czwartej rundy, choć ostatecznie spotkanie przegrał po czterech setach walki.