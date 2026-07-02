Djoković rozwścieczył Rosjan, poszło o strój. Oto jak wyszedł na mecz

Jakub Rzeźnicki

Jakub Rzeźnicki

Od dwóch zwycięstw - kolejno nad Yibingiem Wu i Stefanosem Tsisipasem Novak Djoković rozpoczął zmagania na tegorocznym Wimbledonie. W Rosji więcej, aniżeli o jego grze mówi się jednak o ubiorze, jaki zaprezentował na brytyjskich kortach Serb. Dość powiedzieć, że strój legendy rozwścieczył wręcz Rosjan.

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Novak DjokovićKentaro Tominaga / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun via AFPAFP

W ubiegłym sezonie Novak Djoković dotarł do półfinału Wimbledonu, w którym musiał uznać wyższość Jannika Sinnera. Włoch sięgnął wówczas po triumf, po pasjonującej walce z Carlosem Alcarazem. Pod nieobecność Hiszpana to właśnie lider rankingu ATP postrzegany jest jako faworyt do tytułu.

Mimo że Djoković w maju skończył 39 lat, wciąż wymieniany jest w czołówce pretendentów do zagrożenia Sinnerowi. A jego mecze z Yibingiem Wu i Stefanosem Tsisipasem dały kolejne argumenty by wierzyć, że stać go w tym roku na londyńskich kortach na rzeczy wielkie.

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Djoković w ogniu krytyki. Oberwało się także Fritzowi

Pierwsze spotkanie z reprezentantem Chin Serb wygrał 3-1. Żadnego seta nie dał za to sobie wyrwać Tsisipasowi, którego rozbił w nieco ponad półtorej godziny. W Rosji więcej, aniżeli o grze Djokovicia mówiło się jednak o jego stroju.

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Na portalu sports.ru ukazał się artykuł pełen oburzenia o ubiór posiadacza 24 tytułów wielkoszlemowych. Autor nie zostawił na nim suchej nitki. Oberwało się w tym samym kontekście także Taylorowi Fritzowi. 

Rosjanin krytykuje stroje gwiazd. Na drugim biegunie Federer i Osaka

Dresscode na Wimbledonie jest ściśle określony - zarówno tenisiści, jak i tenisistki zobligowani są do gry w białych strojach. Djoković i Fritz zastosowali się do zasad, jednak Pawła Nitkina oburzył dobór ich stylizacji. Porównał ich w tym kontekście do Rogera Federera.

Wszystko wygląda niesamowicie niemodnie i niefajnie
pieklił się autor publikacji na stronie "sports.ru".

Rosjaninowi nie podobała się w szczególności długa marynarka Djokovicia, który dobrał do niej krótkie spodenki. W jego opinii efekt był fatalny. Za pośredniego "winowajcę" wskazał Federera, który przed laty zadawał szyku i elegancji na Wimbledonie - jego prezencja była w opinii dziennikarza nieporównywalnie lepsza, od Serba, czy Taylora Fritza.

"Za wszystko odpowiada Roger Federer, który nosił marynarkę na Wimbledonie pod koniec lat 2000. Ale przynajmniej wtedy wyglądała ona stosunkowo świeżo. W dzisiejszych czasach takie flirty z kostiumami wyglądają jak próba bycia Federerem. A Federerem nie da się być" - czytamy.

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Przytoczono także przykład Naomi Osaki, znanej z ekstrawaganckich stylizacji na korcie. W jej przypadku autor docenia jednak inwencję i podkreśla, że Japonka ma gust i smak.

"Naomi Osaka również ubiera się na korcie w wymyślny sposób . Ale posuwa się tak daleko w ekstrawagancji, że wygląda to odważnie i nie budzi żadnego odrzucenia. Z kolei eksperymentowanie z garniturem wygląda jak próba wyróżnienia się, ale jest tak zachowawcze i nieśmiałe, że zupełnie nie robi wrażenia. Wręcz przeciwnie - lekko irytuje, bo sprawia wrażenie pójścia na półśrodki" - dodaje Nitkin.

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Co ciekawe, lwia część komentujących była oburzona publikacją dziennikarza. Stanęli murem za zawodnikami, a konkluzja płynąca z ich wpisów była jednoznaczna - o gustach się nie dyskutuje.

Mężczyzna w białym stroju sportowym z tarczą na marynarce uśmiecha się i macha do tłumu, trzymając torbę sportową, a wokół niego zgromadzona jest grupa osób bijących brawo.
Novak DjokovićKENTARO TOMINAGAAFP
Mężczyzna w białym garniturze i sportowej opasce na głowie niesie sportowe torby na ramieniu, wykonując gest ręką w kierunku tłumu.
Taylor FritzKENTARO TOMINAGAAFP
Tenisistka w białym stroju z długim, efektownym trenem przechodzi obok siatki na kortcie trawiastym, trzymając rakietę tenisową w prawej ręce.
Naomi OsakaKENTARO TOMINAGAAFP


Stefanos Tsitsipas - Novak Djoković. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

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