Djoković rozwścieczył Rosjan, poszło o strój. Oto jak wyszedł na mecz

W ubiegłym sezonie Novak Djoković dotarł do półfinału Wimbledonu, w którym musiał uznać wyższość Jannika Sinnera. Włoch sięgnął wówczas po triumf, po pasjonującej walce z Carlosem Alcarazem. Pod nieobecność Hiszpana to właśnie lider rankingu ATP postrzegany jest jako faworyt do tytułu.

Mimo że Djoković w maju skończył 39 lat, wciąż wymieniany jest w czołówce pretendentów do zagrożenia Sinnerowi. A jego mecze z Yibingiem Wu i Stefanosem Tsisipasem dały kolejne argumenty by wierzyć, że stać go w tym roku na londyńskich kortach na rzeczy wielkie.

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Djoković w ogniu krytyki. Oberwało się także Fritzowi

Pierwsze spotkanie z reprezentantem Chin Serb wygrał 3-1. Żadnego seta nie dał za to sobie wyrwać Tsisipasowi, którego rozbił w nieco ponad półtorej godziny. W Rosji więcej, aniżeli o grze Djokovicia mówiło się jednak o jego stroju.

Na portalu sports.ru ukazał się artykuł pełen oburzenia o ubiór posiadacza 24 tytułów wielkoszlemowych. Autor nie zostawił na nim suchej nitki. Oberwało się w tym samym kontekście także Taylorowi Fritzowi.

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Dresscode na Wimbledonie jest ściśle określony - zarówno tenisiści, jak i tenisistki zobligowani są do gry w białych strojach. Djoković i Fritz zastosowali się do zasad, jednak Pawła Nitkina oburzył dobór ich stylizacji. Porównał ich w tym kontekście do Rogera Federera.

Wszystko wygląda niesamowicie niemodnie i niefajnie

Rosjaninowi nie podobała się w szczególności długa marynarka Djokovicia, który dobrał do niej krótkie spodenki. W jego opinii efekt był fatalny. Za pośredniego "winowajcę" wskazał Federera, który przed laty zadawał szyku i elegancji na Wimbledonie - jego prezencja była w opinii dziennikarza nieporównywalnie lepsza, od Serba, czy Taylora Fritza.

"Za wszystko odpowiada Roger Federer, który nosił marynarkę na Wimbledonie pod koniec lat 2000. Ale przynajmniej wtedy wyglądała ona stosunkowo świeżo. W dzisiejszych czasach takie flirty z kostiumami wyglądają jak próba bycia Federerem. A Federerem nie da się być" - czytamy.

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Przytoczono także przykład Naomi Osaki, znanej z ekstrawaganckich stylizacji na korcie. W jej przypadku autor docenia jednak inwencję i podkreśla, że Japonka ma gust i smak.

"Naomi Osaka również ubiera się na korcie w wymyślny sposób . Ale posuwa się tak daleko w ekstrawagancji, że wygląda to odważnie i nie budzi żadnego odrzucenia. Z kolei eksperymentowanie z garniturem wygląda jak próba wyróżnienia się, ale jest tak zachowawcze i nieśmiałe, że zupełnie nie robi wrażenia. Wręcz przeciwnie - lekko irytuje, bo sprawia wrażenie pójścia na półśrodki" - dodaje Nitkin.

Co ciekawe, lwia część komentujących była oburzona publikacją dziennikarza. Stanęli murem za zawodnikami, a konkluzja płynąca z ich wpisów była jednoznaczna - o gustach się nie dyskutuje.

Novak Djoković KENTARO TOMINAGA AFP

Taylor Fritz KENTARO TOMINAGA AFP

Naomi Osaka KENTARO TOMINAGA AFP





Stefanos Tsitsipas - Novak Djoković. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport