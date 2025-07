Djoković przegrał w półfinale Wimbledonu. Po meczu niepokojące słowa, w tle koniec kariery

Po czwartkowych zmaganiach półfinałowych kobiet do walki o finał w piątek przystąpili mężczyźni. W pierwszym meczu 1/2 finału Taylor Fritz uległ 3-1 Carlosowi Alcarazowi. Będzie to dla niego trzeci finał londyńskiego turnieju z rzędu. W drugim starciu po jednostronnej rywalizacji Novaka Djokovicia 3-0 pokonał Jannik Sinner .

W jego opinii nie jest to wina formy czy dyspozycji dnia, a wieku. W porównaniu do Djokovicia Hiszpan ma zaledwie 22 lata, a Włoch 23 . Przyznał również, że jest to dla niego bardzo trudne do zaakceptowania.

- To nie kwestia fortuny, to kwestia wieku… (…) to ciężkie dla mnie do zaakceptowania. Dochodzę do półfinałów GS w tym roku i gram z Sinnerem lub Alcarazem… oni są młodzi, zdrowi - powiedział cytowany przez Adama Romera.