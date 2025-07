Demolka w meczu Świątek, księżna Kate nie wytrzymała. Tak potraktowała Anisimovą

Szybki przebieg miał tegoroczny finał Wimbledonu, który na zawsze zapisze się w historii, jak również pamięci kibiców. I to nie tylko tych z Polski. Iga Świątek sięgnęła w Londynie pierwszy raz w karierze po prestiżowe trofeum, a rozmiary jej zwycięstwa nad Amandą Anisimovą były przedmiotem wielu debat.

Polka rozbiła Amerykankę w niecałą godzinę 6:0, 6:0 . Wcześniej taki wynik na Wimbledonie miał miejsce tylko raz - w 1911 roku. Było to jednak jeszcze przed "erą open".

Księżna Kate wsparła Amandę Anisimovą. Oto co usłyszała Amerykanka

Gdy emocje po finale Wimbledonu opadły, 7. obecnie rakieta świata wyjawiła w rozmowie z mediami, co usłyszała od żony księcia Williama . Znana z łagodnego usposobienia i sztuki dyplomacji księżna Cambridge nie wytrzymała i uznała, że musi wesprzeć młodą tenisistkę. Starała się ją podnieść nieco na duchu po fatalnym dla niej spotkaniu.

Nie byłam pewna, czy akurat pojawi się na finale, czy ją spotkam, ale kiedy tak się stało, to było mi miło. Powiedziała kilka rzeczy, po których znów wezbrały we mnie emocje. Była bardzo miła i powiedziała, żebym trzymała wysoko głowę i była dumna

- Nie chcę zdradzać wszystkiego, co mi powiedziała, ale po meczu miałam okazję znowu z nią porozmawiać. Minęłam ją, a ona miała mi do powiedzenia wiele miłych słów. Tak więc koniec końców to był całkiem pozytywny dzień. Staram się skupiać na tym, a nie na przebiegu spotkania - dodała Anisimova.