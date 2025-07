Decyzja Radwańskiej jest ostateczna. Magda Linette otrzymała wiadomość

- Myślę, że tutaj każdy rok jest troszeczkę inny, bo jednak pojawia się więcej wspomnień . Nawet już z tych lat, gdy zaczęłam występować w turnieju legend, co także wiąże się z bardzo fajnymi wspomnieniami. Co roku spotykamy się z dziewczynami, z którymi też często nie widzę się przez cały rok. Niemniej naprawdę tutaj każdy raz jest wyjątkowy - zaczęła rozmowę z wąziutkim gronem polskich dziennikarzy Agnieszka Radwańska , zadowolony i uśmiechnięta, wszak w tym miejscu napisała swoją najpiękniejszą historię.

Dokładnie wczoraj wybiło 13 lat, jak "Isia" wystąpiła w finale Wimbledonu, mierząc się w decydującej batalii z Sereną Williams . Polka wyraźnie przegrała, ale fantastycznie odrodziła się w drugim secie, co wielu kibiców wciąż pamięta. To był największy sukces Radwańskiej w karierze, po którym awansowała na pozycję wiceliderki rankingu WTA.

Tym razem nasza była gwiazda tenisa przybyła do Londynu wcześniej , ponieważ wiele miesięcy temu nawiązała współpracę z Magdą Linette . Poznanianka niestety nie przerwała swojej fatalnej passy w turniejach Wielkiego Szlema, ale wielu fachowców zwraca uwagę, że w jej grze widać efekt współpracy ze starszą tylko o trzy lata mentorką. Na tej kanwie zrodziło się bardzo zasadne pytanie: czy Radwańska dojrzewa do myśli, by zacząć pracować jako główny trener? I udzieliła tutaj bardzo jednoznacznej odpowiedzi.

- Jest to naprawdę ponad 300 dni w roku, więc to by absolutnie nie wchodziło w grę. Z Magdą, że tak powiem, umawiamy się "w praniu" gdzie mogę pojechać, co mogę zrobić, a gdzie absolutnie nie jestem w stanie. Ona też zdaje sobie z tego sprawę, że nie jestem w stanie wszystkiego zrobić, więc jestem tak na pół etatu. I tak sobie z tym radzimy

- Wydaje mi się, że jeden główny powód to chyba rodzina. Jednak jak są dzieci, to mimo wszystko jest ciężko podróżować. Akurat ja w tym roku trzy razy brałam syna Kubę i męża Dawida, który akurat był w stanie przyjechać, co też pomaga. W pewnych miejscach już wiemy, gdzie jest fajnie przyjechać rodzinnie i wtedy to robimy. Tak samo byli ze mną tutaj. Staram się to jak najbardziej łączyć, ale na pewno byłoby ciężko, gdybym miała faktycznie pracować na cały etat. Po prostu, mając rodzinę, jest to niemożliwe - skwitowała.