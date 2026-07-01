Cztery tie-breaki na Wimbledonie. Ruszył za rywalem. Polały się łzy

Stan Wawrinka w swojej karierze wygrał aż trzy turnieje wielkoszlemowe. Do pełni szczęścia zabrakło mu tylko triumfu na Wimbledonie. I niestety już tak pozostanie, ponieważ wraz z końcem tego roku zakończy profesjonalną karierę. Szwajcar pożegnał się z londyńską publicznością w fantastyczny sposób. Nie ma w tym stwierdzeniu ani krzty przesady. Wtorkowa potyczka z Matteo Berettinim okazała się jednym z hitów drugiego dnia imprezy.

Jak wspominaliśmy na wstępie, w każdej partii oglądaliśmy tie-breaka. Szalony przebieg trzynasty gem miał zwłaszcza podczas drugiej odsłony. Włoch do zgarnięcia seta w decydującym rozdaniu potrzebował aż osiemnastu wygranych akcji. Gdyby nie udała mu się ta sztuka, to przegrywałby w meczu 0:2 i byłby o krok od odpadnięcia z singlowych zmagań. Udana końcówka napędziła go jednak na tyle, że to on triumfował 3:1.

Berrettini pobiegł za Wawrinką po meczu na Wimbledonie. Wzruszające kulisy

Po ostatniej piłce uwaga skupiła się następnie na wzruszonym Szwajcarze. 41-latek w trakcie pomeczowego wywiadu z trudem powstrzymywał łzy. "Nie chcę przechodzić na emeryturę, ale wiem, że nadszedł czas, abym przestał. Jednym z powodów, dla których grałem tak długo, było delektowanie się takimi chwilami jak ta dzisiejsza. Tyle emocji... Jestem wdzięczny za tę szansę. Za otrzymanie dzikiej karty, za możliwość zagrania po raz ostatni na Wimbledonie" - powiedział.

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Jego słowa przytoczył The Tennis Letter w serwisie X. Twórcy profilu opisali także to, co działo się po wspomnianej wyżej rozmowie. Gdy Stan Wawrinka opuścił kort, w pogoń za nim ruszył Matteo Berrettini. Powód? Triumfator chciał podarować mu ręcznik, by ten posiadał pamiątkę z ostatniego meczu na Wimbledonie. "To legenda. Pokazał to dzisiaj. Niesamowity gracz. Niesamowity rywal" - przyznał Włoch. "Miałem wielki zaszczyt zmierzyć się z nim tutaj, na korcie numer 1. Czuję się tak bardzo zaszczycony. Dlatego pobiegłem za nim" - dodał.

Stan Wawrinka Hector Retamal AFP

Stan Wawrinka pożegnał się z Wimbledonem Glyn Kirk AFP

Stan Wawrinka i Matteo Berrettini Glyn Kirk AFP





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