Ćwierćfinał Wimbledonu zagrożony. Niepokojące wieści, będzie prześwietlenie

Konfrontacja Jannika Sinnera z Grigorem Dimitrowem dla kibiców była prawdziwym wyciskaczem łez. Już wydawało się, że niżej notowany zawodnik sprawi ogromną sensację i wyeliminuje "jedynkę" rankingu WTA. Doświadczony sportowiec przegrał jednak z bólem i to w najgorszym możliwym momencie, bo od wymarzonego awansu do półfinału dzieliła go tylko jedna wygrana partia. Dramat 34-latka z trybun obserwował między innymi Roger Federer. Szwajcar, podobnie jak pozostali obserwatorzy, za nic w świecie nie spodziewał się takiego scenariusza.

W szoku był także Jannik Sinner, który wolał znaleźć się wśród ośmiu najlepszych graczy imprezy w zupełnie inny sposób. "Przez ostatnie kilka lat miał takiego pecha... gdyby była szansa, że zagra w następnej rundzie, to by na nią zasługiwał" - oznajmił jeszcze na korcie w klasycznym pomeczowym wywiadzie. "Serwował niesamowicie dobrze. Bardzo precyzyjnie. Również bardzo szybko. Bardzo, bardzo dobrze zmienił grę. Było trochę wietrznie. Wykorzystał wiatr w najlepszy możliwy sposób" - dodał na konferencji prasowej, cytowany przez "The Tennis Letter".

Jannik Sinner idzie na prześwietlenie łokcia. Cierpiał po upadku w pierwszym secie

Na spotkaniu Jannika Sinnera z dziennikarzami pojawił się także temat jego sytuacji zdrowotnej. A ta także nie należy do kolorowych. Powód? Bolesny upadek w secie otwarcia. Po nim lider zestawienia ATP nie czuł się zbyt komfortowo. "Stało się to bardzo wcześnie w meczu. Pierwsza partia. Przejrzałem trochę nagrania. Nie wydawało się to poważne, ale i tak bardzo to odczułem. Zwłaszcza przy serwisie i forhendzie. Czułem to. Zobaczymy. Jutro sprawdzimy, jak to jest. Zobaczymy" - przyznał.

Następnie informacje dotyczące nadchodzącej diagnostyki potwierdził Ben Rothenberg. "Jannik Sinner mówi, że jutro zrobi sobie MRI, żeby sprawdzić łokieć po dzisiejszym ciężkim upadku. Nadal niepewność co do kontuzji" - napisał dziennikarz w poniedziałek tuż po 23:00. Oznacza to, iż nadchodzący ćwierćfinał z Benem Sheltonem znalazł się pod znakiem zapytania. Wszystko zależy od wyników wspomnianego prześwietlenia. Odwołanie starcia byłoby dla kibiców potężnym ciosem.

Rozwiń

Iga Świątek - Clara Tauson. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Jannik Sinner HENRY NICHOLLS / AFP AFP

Jannik Sinner AFP

Wimbledon Kirill Kudryavtsev AFP