Podczas tegorocznego Wimbledonu do ćwierćfinału nie dotarła żadna z trzech najwyżej rozstawionych tenisistek - turniejowa "3", czyli Iga Świątek, z marzeniami o obronie tytułu pożegnała się na etapie trzeciej rundy, podobny los spotkał "2", czyli Jelenę Rybakinę. Rozstawiona z "1" Aryna Sabalenka z kolei odpadła po porażce w ćwierćfinale z Naomi Osaką.

Lepiej na londyńskich kortach radzą sobie inne rozstawione tenisistki, w półfinałach doszło do starć Lindy Noskovej z Martą Kostiuk i Karoliny Muchovej z Coco Gauff. Pierwsze ze wspomnianych spotkań skończyło się zwycięstwem Czeszki w dwóch setach (6:4, 6:4), w drugim półfinale triumfatorkę poznaliśmy dopiero po trzeciej partii. I to zakończonej super tie-breakiem.

Lepiej w mecz weszła Muchova, która pierwszego seta wygrała 6:2. Nie poszła jednak za ciosem, w drugiej odsłonie meczu to Gauff rozdawała karty i triumfowała 6:1. Trzeci set był najbardziej zacięty, gra toczyła się gem za gem, wszystko zwieńczył super tie-break, w którym Amerykanka miała nawet piłkę meczową. Nie wykorzystała jej jednak, ze zwycięstwa ostatecznie mogła cieszyć się Czeszka, która o trofeum zagra ze swoją rodaczką.

Wimbledon 2026. Coco Gauff ciepło o Karolinie Muchovej

Gauff po zmarnowaniu piłki meczowej miała powód odczuwać frustrację, a mimo to zachowała się z dużą klasą. Już po zejściu z kortu, podczas konferencji prasowej, doceniła swoją rywalkę. Jej słowa pod adresem Czeszki szybko obiegły media społecznościowe za sprawą profilu The Tennis Letter w serwisie X.

To ktoś, kto zasługuje na więcej sukcesów, biorąc pod uwagę jej talent. Mam lepszy bilans w bezpośrednich starciach z nią, ale ona nie jest rywalką, z którą chcesz się zmierzyć w którymkolwiek momencie turnieju. Mam ogromny szacunek dla tego, jak gra i jaka jest poza kortem

A to nie koniec. "Czuję się zaszczycona… nie zaszczycona. Nie chcę powiedzieć, że zaszczycona porażką" - wypaliła Gauff z uśmiechem na ustach, po czym podkreśliła, że półfinał tegorocznego Wimbledonu zapamięta do końca kariery. "Boli być po przegranej stronie. Ale kiedy schodziłam z kortu, pomyślałam… to było naprawdę fajne" - wyznała.

Ciepłych słów pod adresem rywalki nie szczędziła też Muchova. Czeszka przyznała, że w tie-breaku wiedziała, że musi skoncentrować się przede wszystkim na swojej grze, grać agresywnie i podchodzić do siatki.

"Coco jest niesamowitą zawodniczką (...), więc chociaż wiedziałam, że kiedy uderzę wolejem, ona i tak będzie tam i wykona kilka nierealnych zagrań przez cały mecz, to jednak to w pewnym sensie moja gra. Po prostu chciałam się tego trzymać" - tłumaczyła.





Decydował super tie-break. Tak Muchova wykorzystała piłkę meczową [WIDEO] Polsat Sport