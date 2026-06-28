Co z sekretami Chwalińskiej? Na jaw wychodzą nowe fakty, tuż przed Wimbledonem

Kiedy Maja Chwalińska zaskakiwała na kortach Roland Garros, to mówiono, że to się skończy, jak tylko rywalki ją rozpracują. Finał był taki, że Chwalińska przegrała w dwóch setach z Mirrą Andriejewą. Czy to jest dowód na rozpracowanie, a Chwalińska nie ma czego szukać w Wimbledonie?

Wiemy, co Andriejewa usłyszała od Martinez

Ciekawą teorią podzielił się z nami Wojciech Andrzejewski z komisji kształcenia trenerów PZT. - Powiedziałbym, że finał Roland Garros, to inna bajka. Oddzieliłbym to, co tam się stało od pozostałych spotkań. Andriejewa nie wygrała, dlatego że rozpracowała Chwalińską. Raczej wykorzystała okazję, a Conchita Martinez, która trenuje Andriejewą powiedziała jej przed tym spotkaniem jedno: "zrób wszystko, żeby ją zajechać fizycznie". I Rosjanka to zrobiła - zauważa Andrzejewski.

- Sześć gemów po dwadzieścia piłek wystarczyło, żeby Chwalińska miała dość. Obrazowo mówiąc Maja po takiej dawce była na korcie "trupem". Miała dość, już nie chciała grać, nie miała siły. To wszystko wynikało z tego, że zagrała trzy mecze więcej niż Andriejewa, a ten półfinałowy ze Sznajder był maratonem - ocenia Andrzejewski.

Sekrety Chwalińskiej są bezpieczne

Zdaniem trenera wszystkie sekrety Chwalińskiej są bezpieczne. A wszystkie te zagrania, którymi czarowała publiczność, a które były tak wielkim zagrożeniem dla jej rywalek, dalej są jej potężną bronią, z której będzie mogła skutecznie skorzystać na kortach Wimbledonu.

- Loby, zwalnianie gry, to powodowało u przeciwniczek kociokwik. A kiedy były spychane poza kort, to nagle ich system nerwowy nie wytrzymywał. To wszystko świetnie działało na kortach w Paryżu i tak samo może funkcjonować na trawiastych kortach Wimbledonu. Maja do londyńskiego turnieju przystąpi na większej świeżości. A jeśli zajdzie daleko, to nie będzie miała w nogach trzech rund kwalifikacyjnych i będzie ją stać na więcej - przekonuje Andrzejewski.

Tylko jedno może zatrzymać Chwalińską

Człowiek, który o szkoleniu wie wszystko, mówi wprost, że repertuar Chwalińskiej jest wystarczający, by myśleć o dobrym wyniku na trawie. - Podnoszenie piłki ma mniejsze znaczenie, ale slajs czy skrót będzie jak najbardziej na miejscu. Naprawdę sam jestem ciekaw, co z tego wszystkiego wyjdzie. Na pewno Maja Chwalińska może znów doprowadzić rywalki do nerwowego rozstroju.

W zasadzie tylko jedno może zatrzymać Polkę na wimbledońskiej trawie. Chodzi o mokre podłoże. - W Michałówku był kiedyś turniej grany po deszczu. Podłoże było miękkie, a piłka skakała i robiła cuda. Dopiero jak wyschło, był normalny tenis - zauważa Andrzejewski, ale na szczęście prognoza pogody dla Londynu jest dobra i nie zapowiada deszczu. Byłoby ciekawie, jakby Chwalińska doszła do 4. rundy i znów spotkała się z Andriejewą. Wtedy Rosjanka nie miałaby już szans zamęczyć Chwalińskiej. Liczyłyby się umiejętności i zmysł taktyczny.

Maja Chwalińska Tomasz Jastrzebowski East News

Maja Chwalińska JULIEN DE ROSA AFP

Mirra Andriejewa Barbara Gindl AFP





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