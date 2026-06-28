Co się dzieje ze Świątek? Tytuł zagrożony. "Kibice nie do końca rozumieją"

Ubiegłoroczny tytuł Igi Świątek w Wimbledonie smakował wyjątkowo. Był to jej premierowy triumf na trawie w dorosłym tenisie. A zarazem pierwszy turniej wygrany pod szkoleniową pieczą Wima Fissette'a - wyczekiwany dziewięć miesięcy.

Chwilę wcześniej Polka niespodziewanie dotarła do finału imprezy a Bad Homburg. To był zwiastun sukcesu w Londynie. W tym roku niemiecki turniej zakończył się dla najlepszej polskiej tenisistki już po pierwszym występie. Czy to zły omen?

Iga Świątek wraca do Londynu. Jest w gronie faworytek do wygrania Wimbledonu

Raszynianka zaliczana jest do grona faworytek, ale... bardziej "z urzędu" niż z przekonania. Broni tytułu i jest trzecią rakietą świata. Pomijanie jej nazwiska w gronie pretendentek do końcowego zwycięstwa byłoby co najmniej nietaktem.

- Moje podejście jest takie, że kibicuję, ale nie mam oczekiwań, że wygra - mówi w rozmowie z TVP Sport komentatorka Eurosportu, Justyna Kostyra. - Pierwsze większe sukcesy Igi sprawiły, że zaczęła ją oglądać masa fanów, którzy nie do końca rozumieją, że ona nie wygra wszystkiego. Jak ktoś ogląda tenisa dłużej, to wie, że każdy ma swoje większe lub mniejsze kryzysy.

- Jak przypomnimy sobie kariery Rogera Federera czy Sereny Williams, to zobaczymy, że oni też wypadali z najlepszej 10 czy 50. Iga od lat jest w TOP 5 i to trzeba podziwiać. Tenis to sport, w którym trudno jest mieć oczekiwania. Ja życzę Idze, żeby podeszła do tego turnieju z radością, mając w pamięci wspomnienia sprzed roku. Z tego trzeba po prostu czerpać - dodaje Kostyra.

Na początku kwietnia do sztabu Świątek dołączył Francisco Roig. Z jasno nakreśloną misją - Iga miała skorygować styl gry i stać się dla rywalek bardziej nieprzewidywalna. Czy jej tenis zmierza w tym kierunku po blisko trzech miesiącach współpracy?

- Zmiany już są - twierdzi Kostyra. - Było to widać na turnieju Rolanda Garrosa, gdzie były wycieczki do siatki, próby gry serwis-wolej. Wydaje mi się, że problemy zaczynają się robić, kiedy sytuacja na korcie nie układa się po myśli Igi. Wtedy ona wraca do swojej strefy komfortu i zapomina o nowych rozwiązaniach.

Wimbledon rusza już w poniedziałek. Pierwsza rywalką Świątek będzie Amerykanka Taylor Townsend (81. WTA). Relacja live z wtorkowego spotkania w sportowym serwisie Interii. Początek konfrontacji nie przed godz. 12:00.

Iga Świątek Aaron Favila East News

Iga Świątek PIOTR GRZYBOWSKI/AGENCJA SE/East News East News

Iga Świątek IMAGO/NOUSHAD East News





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