Chwalińska zaskoczona. Sama z dumą ogłasza. 8 dni przed Wimbledonem

Tomasz Brożek

Tomasz Brożek

Już za osiem dni rozpocznie się wielkoszlemowy Wimbledon. Jedną z jego polskich bohaterek - obok między innymi obrończyni tytułu Igi Świątek - będzie Maja Chwalińska, która dzięki "dzikiej karcie" automatycznie wystąpi w głównej drabince londyńskich zmagań. Co na to 24-latka? Sama zainteresowana w końcu zabrała głos w tej sprawie za pośrednictwem Polskiego Związku Tenisowego, nie kryjąc przy tym zaskoczenia związanego z decyzją Brytyjczyków. A to nie koniec.

Maja Chwalińska w jasnozielonym stroju sportowym, z rakietą przy twarzy po meczu na Rolandzie Garrosie
Maja Chwalińska robi furorę po tegorocznym Rolandzie GarrosieWu Huiwo/Xinhua News/East NewsEast News

Genialny występ na kortach Rolanda Garrosa - spuentowany wielkoszlemowym finałem, w którym lepsza okazała się Rosjanka Mirra Andriejewa - skutkował w przypadku Mai Chwalińskiej ogromnym awansem na 21. pozycję w rankingu WTA. Nie dawał jednak prawa gry w Wimbledonie.

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Listy na brytyjską odnogę Wielkiego Szlema zostały bowiem zamknięte przed imprezą w Paryżu. 24-latka była więc zdana na łaskę organizatorów, którzy ostatecznie docenili jej wyczyn, wręczając jej "dziką kartę".

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Teraz Maja Chwalińska w końcu podzieliła się tym, jak przeżyła tę wyjątkową chwilę. Jak stwierdziła w nagraniu opublikowanym przez Polski Związek Tenisowy, wcale nie spodziewała się tego, co ją spotkało.

Bardzo się cieszyłam. Nie spodziewałam się tego kompletnie. Więc była to na pewno miła niespodzianka
ogłosiła radośnie 24-latka

Nie był to jednak jedyny wątek poruszony w krótkim wywiadzie z finalistką Rolanda Garrosa.

- Odpoczęłaś? - zapytał naszą tenisistkę jej rozmówca.

- W miarę możliwości - odpowiedziała Maja Chwalińska.

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W krótki sposób podsumowała także swoje zasłużone wakacje w Grecji, na które udała się po swoim kapitalnym występie w Paryżu.

- Tak jak mówiłam: spanie, jedzenie i czas z przyjaciółmi - stwierdziła.

Po powrocie do kraju Maja Chwalińska mogła cieszyć się obecnością w domu, lecz nie był to błogi wypoczynek, a bardzo napięty czas. A przecież już niebawem czeka ją wylot do Londyny na startujący 29 czerwca Wimbledon.

- Dobrze wrócić do domu? Dobrze, choć jest na pewno bardzo intensywnie. Ale już za niedługo wylatuję do Londynu - przekazała nasza tenisistka.

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