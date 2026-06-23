Chwalińska zaskoczona na Wimbledonie. Błyskawiczna reakcja, Polka doceniona
Maja Chwalińska, podobnie jak Aryna Sabalenka, Coco Gauff, czy Jelena Rybaklina zameldowała się już w Londynie, gdzie przygotowuje się do Wimbledonu. Od czasu sukcesu na Roland Garros Polka znajduje się niemal w samym centrum zainteresowania mediów, a we wtorek kolejny raz zrobiło się o niej głośno. Wszystko za sprawą nagrania, jakie oficjalny profil Wimbledonu umieścił w swoich mediach społecznościowych. Dość powiedzieć, że 24-latka została znów wyróżniona.
Maja Chwalińska niemal nie schodzi z nagłówków mediów, a kibice nie mogą się już doczekać jej występów na Wimbledonie. Apetyty są ogromne, zwłaszcza że ostatecznie Polka otrzymała od organizatorów "dziką kartę" i została rozstawiona w drabince głównej. Do tej pory tylko raz miała okazję występować na kortach najbardziej prestiżowego turnieju tenisowego na świecie - w 2022 roku.
Podczas gdy Iga Świątek przystąpiła jeszcze przed startem Wimbledonu do Bad Homburg Open, Chwalińska dotarła już do Londynu, gdzie intensywnie przygotowuje się do turnieju. We wtorek poruszenie wywołało nagranie z jej udziałem.
Chwalińska bohaterką nagrania z Wimbledonu. W komentarzach zachwyty
Oficjalny profil Wimbledonu opublikował nagranie, na którym największe gwiazdy pytane są o swój utwór na karaoke. Jako pierwsza przed obiektywem kamery pokazała się Aryna Sabalenka. Ani chwili nie zwlekała z odpowiedzią - "Wczoraj to było 'Beat it', albo cokolwiek to jest" - odparła wyraźnie rozbawiona tenisistka, naśladując ruchy Michaela Jacksona.
Po tym, jak na to samo pytanie odpowiedzieli Stan Wawrinka i Donna Vekic, w obiektywie pokazała się Maja Chwalińska. Wyraźne zaskoczona sytuacją Polka zareagowała błyskawicznie.
Oh, wszystko co Celine Dion
Na nagraniu poza wspomnianymi gwiazdami pojawiły się także m.in. Coco Gauff, Jelena Rybakina, czy Jessica Pegula. To jednak Polka została najmocniej doceniona w komentarzach pod nagraniem - za sprawą swojego gustu.
Świetny gust, Pookie (pieszczotliwie o Rybakinie) i Maja. (MJ też jest super, ale „MJ” od Sabalenki jest, jak zwykle, strasznie cringowe.)
W innym, obok imienia Chwalińskiej pojawiło się serduszko - był to kolejny wyraz sympatii dla tenisistki, która na Roland Garros podbiła serca kibiców i to nie tylko tych z Polski.
Wimbledon rozpocznie się 29 czerwca, a jako że Maja Chwalińska przystąpi do niego rozstawiona, może trafić na starcie na teoretycznie słabszą rywalkę.