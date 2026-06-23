Maja Chwalińska niemal nie schodzi z nagłówków mediów, a kibice nie mogą się już doczekać jej występów na Wimbledonie. Apetyty są ogromne, zwłaszcza że ostatecznie Polka otrzymała od organizatorów "dziką kartę" i została rozstawiona w drabince głównej. Do tej pory tylko raz miała okazję występować na kortach najbardziej prestiżowego turnieju tenisowego na świecie - w 2022 roku.

Podczas gdy Iga Świątek przystąpiła jeszcze przed startem Wimbledonu do Bad Homburg Open, Chwalińska dotarła już do Londynu, gdzie intensywnie przygotowuje się do turnieju. We wtorek poruszenie wywołało nagranie z jej udziałem.

Chwalińska bohaterką nagrania z Wimbledonu. W komentarzach zachwyty

Oficjalny profil Wimbledonu opublikował nagranie, na którym największe gwiazdy pytane są o swój utwór na karaoke. Jako pierwsza przed obiektywem kamery pokazała się Aryna Sabalenka. Ani chwili nie zwlekała z odpowiedzią - "Wczoraj to było 'Beat it', albo cokolwiek to jest" - odparła wyraźnie rozbawiona tenisistka, naśladując ruchy Michaela Jacksona.

Po tym, jak na to samo pytanie odpowiedzieli Stan Wawrinka i Donna Vekic, w obiektywie pokazała się Maja Chwalińska. Wyraźne zaskoczona sytuacją Polka zareagowała błyskawicznie.

Oh, wszystko co Celine Dion

Na nagraniu poza wspomnianymi gwiazdami pojawiły się także m.in. Coco Gauff, Jelena Rybakina, czy Jessica Pegula. To jednak Polka została najmocniej doceniona w komentarzach pod nagraniem - za sprawą swojego gustu.

Świetny gust, Pookie (pieszczotliwie o Rybakinie) i Maja. (MJ też jest super, ale „MJ” od Sabalenki jest, jak zwykle, strasznie cringowe.)

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W innym, obok imienia Chwalińskiej pojawiło się serduszko - był to kolejny wyraz sympatii dla tenisistki, która na Roland Garros podbiła serca kibiców i to nie tylko tych z Polski.

Wimbledon rozpocznie się 29 czerwca, a jako że Maja Chwalińska przystąpi do niego rozstawiona, może trafić na starcie na teoretycznie słabszą rywalkę.

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