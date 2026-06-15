Chwalińska w napięciu. Kolejny list do dyrektora Wimbledonu. Władze potwierdzają

Tomasz Brożek

Tomasz Brożek

Czy Maja Chwalińska - obecnie 21. rakieta świata - otrzyma prawo gry w głównej drabince Wimbledonu za sprawą "dzikiej karty"? Polka wciąż musi czekać na ostateczną decyzję w tej sprawie. Nie tylko ona czeka jednak na łaskawość decydentów. Na biurko dyrektora londyńskiej imprezy wielkoszlemowej trafił bowiem kolejny list, co potwierdził prezes jednej z narodowych federacji.

Maja Chwalińska w zielonej kurtce ze splecionymi dłońmi na tle logo turnieju Wimbledon.
Wimbledon. Maja Chwalińska czeka na decyzję. Matteo Berrettini także liczy na dziką kartęGrzegorz Wajda/REPORTER / GLYN KIRK/AFP/East NewsEast News

Po spektakularnym występie na Rolandzie Garrosie i awansie o 93 lokaty w rankingu WTA, Maja Chwalińska cieszy się z miana 21. rakiety świata. Miana zaszczytnego, choć wciąż niegwarantującego miejsca w głównej drabince tegorocznego Wimbledonu. Wszystko dlatego, że listy na wielkoszlemowy turniej w Londynie zostały zamknięte jeszcze przed Rolandem Garrosem.

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Jedyną nadzieję na uniknięcie kwalifikacji dla 24-letniej Polki jest więc "dzika karta". Czy jednak trafi ona w ręce Mai Chwalińskiej? Decyzję w tej sprawie powinniśmy poznać w ciągu najbliższych kilkudziesięciu godzin.

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Sztab naszej zawodniczki, jak i Polski Związek Tenisowy poczynili wszelkie starania, by tak się stało. Na podobny ruch decydują się także inne obozy. Nie tylko wśród pań ale i wśród mężczyzn.

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Na "dziką kartę" od Wimbledonu liczy także między innymi Matteo Berrettini, wspierany przez lokalny związek. Potwierdził to prezes Włoskiej Federacji Tenisa i Padla - Angelo Binaghi, który zabrał głos podczas spotkania w Bergamo.

Napisałem list do dyrektora Wimbledonu i jesteśmy przekonani, że Matteo będzie mógł zagrać - co jest słuszne, biorąc pod uwagę jego ostatnie wyniki - bezpośrednio w turnieju głównym
przekazał włodarz z Półwyspu Apenińskiego

Ogłaszają ws. dzikiej karty do Wimbledonu, decyzja zapadła. Ani słowa o Chwalińskiej

Przypomnijmy, że Matteo Berrettini to finalista Wimbledonu z 2021 roku. Włoch zagrał wówczas o tytuł z samym Novakiem Djokoviciem. Wygrał nawet - po tie-breaku - premierową partię, ale później poległ w trzech kolejnych setach (4:6, 4:6, 3:6). Wcześniej w półfinale obecnie 49. zawodnik świata wyeliminował Huberta Hurkacza.

Tegoroczny Wimbledon wystartuje 29 czerwca. Angelo Bianghi jest przekonany, że w rywalizacji panów najlepszy okaże się zeszłoroczny triumfator - Jannik Sinner. Wśród pań tytułu bronić będzie nasza była liderka rankingu WTA - Iga Świątek.

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Maja ChwalińskaFoto OlimpikAFP
Tenisistka w jasnym stroju z wysoko uniesioną ręką i wyrazem radości na twarzy, włosy związane w kucyk dynamicznie rozwiane podczas gry.
Roland Garros. Na zdjęciu Maja ChwalińskaAP | DIMITAR DILKOFF / AFPAFP


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