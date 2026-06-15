Po spektakularnym występie na Rolandzie Garrosie i awansie o 93 lokaty w rankingu WTA, Maja Chwalińska cieszy się z miana 21. rakiety świata. Miana zaszczytnego, choć wciąż niegwarantującego miejsca w głównej drabince tegorocznego Wimbledonu. Wszystko dlatego, że listy na wielkoszlemowy turniej w Londynie zostały zamknięte jeszcze przed Rolandem Garrosem.

Jedyną nadzieję na uniknięcie kwalifikacji dla 24-letniej Polki jest więc "dzika karta". Czy jednak trafi ona w ręce Mai Chwalińskiej? Decyzję w tej sprawie powinniśmy poznać w ciągu najbliższych kilkudziesięciu godzin.

Sztab naszej zawodniczki, jak i Polski Związek Tenisowy poczynili wszelkie starania, by tak się stało. Na podobny ruch decydują się także inne obozy. Nie tylko wśród pań ale i wśród mężczyzn.

Wimbledon. "Dzika karta" marzeniem. Czeka nie tylko Maja Chwalińska

Na "dziką kartę" od Wimbledonu liczy także między innymi Matteo Berrettini, wspierany przez lokalny związek. Potwierdził to prezes Włoskiej Federacji Tenisa i Padla - Angelo Binaghi, który zabrał głos podczas spotkania w Bergamo.

Napisałem list do dyrektora Wimbledonu i jesteśmy przekonani, że Matteo będzie mógł zagrać - co jest słuszne, biorąc pod uwagę jego ostatnie wyniki - bezpośrednio w turnieju głównym

Przypomnijmy, że Matteo Berrettini to finalista Wimbledonu z 2021 roku. Włoch zagrał wówczas o tytuł z samym Novakiem Djokoviciem. Wygrał nawet - po tie-breaku - premierową partię, ale później poległ w trzech kolejnych setach (4:6, 4:6, 3:6). Wcześniej w półfinale obecnie 49. zawodnik świata wyeliminował Huberta Hurkacza.

Tegoroczny Wimbledon wystartuje 29 czerwca. Angelo Bianghi jest przekonany, że w rywalizacji panów najlepszy okaże się zeszłoroczny triumfator - Jannik Sinner. Wśród pań tytułu bronić będzie nasza była liderka rankingu WTA - Iga Świątek.

Maja Chwalińska Foto Olimpik AFP

Roland Garros. Na zdjęciu Maja Chwalińska AP | DIMITAR DILKOFF / AFP AFP





Maja Chwalińska: Najpierw musi być pasja, a później trzeba dawać z siebie wszystko Polsat Sport