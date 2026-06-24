Chwalińska tego nie wie. Rozmowa o milionowym kontrakcie w cieniu Wimbledonu

W Paryżu Maja Chwalińska ruszyła w drogę w tenisowy kosmos. Do skoku w rankingu WTA (z miejsca 114 na 21) teraz ma dojść skok na wielką kasę. Finał Roland Garros otworzył drzwi do rozmów z dużymi markami.

Chwalińska zasypana ofertami. Sprawy nabierają tempa

Piotr Szczypka, menedżer Chwalińskiej już kilka dni temu zdradził nam, że w tej chwili skupia się właśnie na rozmowach dotyczących nowych kontraktów reklamowych i sponsorskich. Po sukcesie w Paryżu Maja została zasypana ofertami. - Za mną już wiele rozmów, maili, przeglądania draftów umów - mówił nam wtedy, prosząc o cierpliwość.

Sprawy nabrały jednak tempa. Szczypka jest już w Londynie, gdzie nie tylko ogląda mecze swoich zawodniczek z BKT Advantage Bielsko-Biała, ale i prowadzi kolejne rozmowy z agentami. - Właśnie teraz, kiedy pan dzwoni, jeden z agentów już na mnie czeka i za chwilę siadamy do rozmów - zdradza menedżer Chwalińskiej.

Taki jest plan na kontrakt dla Chwalińskiej

O szczegółach tradycyjnie nie chce rozmawiać, przypominając, że takie negocjacje lubią ciszę, a jedno niepotrzebnie powiedziane słowo mogłoby wszystko zakłócić. Kiedy jednak pytamy, czy to możliwe, że wróci z Londynu z milionowym kontraktem dla Mai, to mówi wprost: - Taki jest plan, a każda rozmowa nas do tego przybliża.

Jeśli się uda, to całą akcję będzie można opatrzyć komentarzem: "pojechał z jedną torbą, wrócił z milionami". - Tak, zabrałem ze sobą torbę dla Mai z kilkoma rzeczami, które mogą jej się przydać, a których nie wzięła, kiedy w niedzielę leciała do Londynu. Jeszcze się z nią jednak nie widziałem - mówi nam Szczypka.

Menedżer unika Chwalińskiej z jednego prostego powodu. - Nie piszę i nie zawracam jej głowy, bo ona musi się teraz skupić na graniu. Zresztą, jak Maja nie pisze i nie dzwoni, to znaczy, że jest dobrze, że nie ma problemów.

Menedżer Chwalińskiej siada do stołu

Dodajmy, że jak już Szczypka spotka Chwalińską, to na pewno nie będą rozmawiać o pieniądzach i kontraktach. - Ona mi ufa, a ja nie będę do niej dzwonił z każdą sprawą. Jakbyśmy mieli każdy punkt w umowie dyskutować, to byśmy niczego innego nie robili. Dlatego Maja gra, a ja załatwiam temat sponsorów i reklamy. Zaraz po naszej rozmowie siadam do stołu - kończy Szczypka.

Chwalińska kiedyś powiedziała, że nie gra dla pieniędzy, ale po to, żeby spełniać marzenia. Jednak pieniądze, które wynegocjuje jej menedżer, mogą jej pomóc w tym, do czego dąży, czyli do wygrania wielkiego szlema. W tej historii najlepsze jest to, że kiedy Maja rozpoczynała Roland Garros, to grała w koszulce bez reklam. Po kolejnych zwycięstwach pojawiły się jednak XTB, Eightstone i OSHEE. Już wkrótce zobaczymy, co pojawi się na koszulce Mai, gdy po raz pierwszy wyjedzie na kort Wimbledonu.

Na zdjęciu menadżer Mai Chwalińskiej Piotr Szczypka oraz nasza finalistka Rolanda Garrosa Pawel Wodzynski/East News / Anita Walczewska/East News East News

Maja Chwalińska Zabulon Laurent/ABACA East News

Maja Chwalińska Grzegorz Wajda East News





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