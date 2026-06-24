Chwalińska tego nie wie. Rozmowa o milionowym kontrakcie w cieniu Wimbledonu
Jeśli się uda, będzie to kolejna fantastyczna historia w sportowej karierze Mai Chwalińskiej. Jej menedżer Piotr Szczypka już jest w Londynie, gdzie nie tylko ogląda mecze swoich zawodniczek z BKT Advantage Bielsko-Biała, ale i spotyka się z agentami i rozmawia o dużych pieniądzach dla Chwalińskiej. Nam mówi wprost, że chciałby wrócić z milionowym kontraktem reklamowym, co jeszcze napędziłoby karierę Mai.
W Paryżu Maja Chwalińska ruszyła w drogę w tenisowy kosmos. Do skoku w rankingu WTA (z miejsca 114 na 21) teraz ma dojść skok na wielką kasę. Finał Roland Garros otworzył drzwi do rozmów z dużymi markami.
Chwalińska zasypana ofertami. Sprawy nabierają tempa
Piotr Szczypka, menedżer Chwalińskiej już kilka dni temu zdradził nam, że w tej chwili skupia się właśnie na rozmowach dotyczących nowych kontraktów reklamowych i sponsorskich. Po sukcesie w Paryżu Maja została zasypana ofertami. - Za mną już wiele rozmów, maili, przeglądania draftów umów - mówił nam wtedy, prosząc o cierpliwość.
Sprawy nabrały jednak tempa. Szczypka jest już w Londynie, gdzie nie tylko ogląda mecze swoich zawodniczek z BKT Advantage Bielsko-Biała, ale i prowadzi kolejne rozmowy z agentami. - Właśnie teraz, kiedy pan dzwoni, jeden z agentów już na mnie czeka i za chwilę siadamy do rozmów - zdradza menedżer Chwalińskiej.
Taki jest plan na kontrakt dla Chwalińskiej
O szczegółach tradycyjnie nie chce rozmawiać, przypominając, że takie negocjacje lubią ciszę, a jedno niepotrzebnie powiedziane słowo mogłoby wszystko zakłócić. Kiedy jednak pytamy, czy to możliwe, że wróci z Londynu z milionowym kontraktem dla Mai, to mówi wprost: - Taki jest plan, a każda rozmowa nas do tego przybliża.
Jeśli się uda, to całą akcję będzie można opatrzyć komentarzem: "pojechał z jedną torbą, wrócił z milionami". - Tak, zabrałem ze sobą torbę dla Mai z kilkoma rzeczami, które mogą jej się przydać, a których nie wzięła, kiedy w niedzielę leciała do Londynu. Jeszcze się z nią jednak nie widziałem - mówi nam Szczypka.
Menedżer unika Chwalińskiej z jednego prostego powodu. - Nie piszę i nie zawracam jej głowy, bo ona musi się teraz skupić na graniu. Zresztą, jak Maja nie pisze i nie dzwoni, to znaczy, że jest dobrze, że nie ma problemów.
Menedżer Chwalińskiej siada do stołu
Dodajmy, że jak już Szczypka spotka Chwalińską, to na pewno nie będą rozmawiać o pieniądzach i kontraktach. - Ona mi ufa, a ja nie będę do niej dzwonił z każdą sprawą. Jakbyśmy mieli każdy punkt w umowie dyskutować, to byśmy niczego innego nie robili. Dlatego Maja gra, a ja załatwiam temat sponsorów i reklamy. Zaraz po naszej rozmowie siadam do stołu - kończy Szczypka.
Chwalińska kiedyś powiedziała, że nie gra dla pieniędzy, ale po to, żeby spełniać marzenia. Jednak pieniądze, które wynegocjuje jej menedżer, mogą jej pomóc w tym, do czego dąży, czyli do wygrania wielkiego szlema. W tej historii najlepsze jest to, że kiedy Maja rozpoczynała Roland Garros, to grała w koszulce bez reklam. Po kolejnych zwycięstwach pojawiły się jednak XTB, Eightstone i OSHEE. Już wkrótce zobaczymy, co pojawi się na koszulce Mai, gdy po raz pierwszy wyjedzie na kort Wimbledonu.