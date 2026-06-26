Jak na razie triumfatorki Wielkich Szlemów w tym sezonie nie są zaskoczeniem. Jelena Rybakina i Mirra Andriejewa to naprawdę uznane nazwiska. Wydaje się jednak, że przed startem Wimbledonu w żeńskim tenisie zapanowało pewnego rodzaju bezkrólewie, a sytuacja jest bardziej niż otwarta.

Iga Świątek w Londynie będzie bronić tytułu, ale przyjechała do Anglii bez formy. Aryna Sabalenka na trawie triumfów nie święci i również nie znajduje się w najwyższej dyspozycji. Rybakina w przeszłości Wimbledon wygrała, ale od kwietnia nie grała w żadnym finale turnieju WTA.

Chwalińska daleko. Nie dają Polce wielkich szans w Wimbledonie

Wobec tego otwiera się szansa dla zawodniczek z niższym rankingiem. Wśród nich jest Maja Chwalińska. Polka po swoim niesamowitym występie w Roland Garros awansowała na 21. miejsce w rankingu WTA i ostatecznie przekonała organizatorów Wimbledonu do wręczenia jej dzikiej karty.

Chwalińska w drabince turnieju głównego wystartuje rozstawiona z numerem 20. W rankingu ELO publikowanym przez "TennisAbstract". Czym w ogóle jest taki ranking? "W przeciwieństwie do oficjalnych rankingów, system ELO uwzględnia klasę przeciwnika, a nie rundę czy turniej, w którym dochodzi do rozgrywki" - tak opisuje go "TennisAbstract". Ten ranking wywodzi się z szachów.

Polka plasuje się w nim jednak jednak zdecydowanie niżej. Jej nazwisko znajdziemy dopiero przy numerze 45. Taki wynik oznacza, że według wyliczeń "TennisAbstract" Chwalińska obecnie jest gorsza od 44 zawodniczek.

Polce przyznano 1820.2 punktów. Dla porównania Iga Świątek zajmuje piąte miejsce z dorobkiem 2080.1 punktów. Jeszcze gorzej prezentuje się sytuacja Chwalińskiej w kontekście gry na trawie. W tej specjalizacji analitycy przyznali Mai dopiero 92. miejsce. Iga Świątek jest druga. Wimbledon rozpocznie się w poniedziałek 29 czerwca.

Iga Świątek i Caroline Garcia CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP





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