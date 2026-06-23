Chwalińska przyjechała na Wimbledon i się zaczęło. Zwrócili uwagę na jedno

Tomasz Chabiniak

Tomasz Chabiniak

O Mai Chwalińskiej było ostatnio głośno w kontekście walki o tytuł na Rolandzie Garrosie, dzikiej karty na Wimbledon, a teraz sponsora technicznego. Wydaje się, że już wiadomo, z jaką marką związała się finalistka z Paryża. Zdjęcia z poniedziałku nie pozostawiają większych wątpliwości. To zakończy krótkie "śledztwo" internautów.

Maja Chwalińska na korcie Wimbledonu, uderza piłkę; w rogu zdjęcie z torbą na rakiety i towarzyszem.
Maja Chwalińska na WimbledonieJohn Walton Getty Images

- Prowadzimy rozmowy ze sponsorami odzieżowymi. O wszystkich decyzjach poinformujemy po turnieju w Paryżu - mówił kilkanaście dni temu menedżer Mai Chwalińskiej Piotr Szczypka. Do teraz zawodniczka z Dąbrowy Górniczej nie miała żadnego. Jak zauważył serwis polski-tenis.pl, na Rolandzie Garrosie zachwyciła świat swoimi występami, grając w mieszanej konfiguracji: firma ON (buty, frotki), Lacoste (koszulka), Nike (spódniczka) i Adidas (bluza).

Tu nie ma żadnej historii, po prostu nie mam sponsora technicznego
śmiała się

Po wylądowaniu w Polsce była ubrana w bluzę Lacoste, lecz na jednym ramieniu widoczny był logotyp paryskiego turnieju, co raczej wykluczało nawiązaną współpracę już wtedy.

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Wimbledon pokazał Chwalińską. Od razu ruszyła dyskusja. "Śledztwo" w sieci

W poniedziałek dyskusja na ten temat rozgorzała, zwłaszcza na Reddicie i X. Wimbledon wrzucił na Instagrama relację z Chwalińską przechodzącą po kompleksie turniejowym ze sparingpartnerem Petrem Hajkiem. Miała na sobie koszulkę i buty właśnie z Lacoste. To właśnie zmiana w doborze obuwia była zapalnikiem do debaty.

Później pojawiły się jeszcze fotografie z treningu. Okazało się, że nowe frotki i spodenki 24-latki również pochodzą od wspomnianej firmy z logotypem krokodyla.

Internauci zaczęli między sobą zadawać pytania, czy finalistka RG jest już sponsorowana przez tę prestiżową markę. Nie znamy odpowiedzi, choć wydaje się, że to już tylko kwestia potwierdzenia. Jeśli faktycznie tak jest, to zapewne w najbliższych dniach wspomniany Szczypka zabierze głos.

Internetowe "śledztwo" było w miarę szerokie - zagraniczni użytkownicy dotarli do zdjęć z 19 czerwca i uhonorowania tenisistki na korcie Beskidzkiego Klubu Tenisowego Advantage (obecni byli prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski oraz minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki). Na tamtym wydarzeniu Chwalińska miała na sobie strój z Nike.

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Kobieta w sportowym stroju na korcie tenisowym z uniesionym palcem wskazującym, wyrażającą koncentrację i determinację.
Maja ChwalińskaCHRISTOPHE ENAEast News
Młoda kobieta z długimi, jasnymi włosami w zielonej sportowej kurtce z logotypami Lotto i Orlen, stojąca na tle z rozmytymi emblematami.
Maja ChwalińskaTomasz Jastrzebowski/REPORTEREast News
Młoda kobieta w zielonej sportowej kurtce trzyma bukiet kolorowych kwiatów, w tle liczni fotografowie i reporterzy z aparatami.
Maja ChwalińskaAnita WalczewskaEast News


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