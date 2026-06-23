Chwalińska oficjalnie ze specjalną nagrodą od prezydenta. Tak zareagowała

Podczas gdy Maja Chwalińska przebywa w Londynie, gdzie szykuje się do zbliżającego się wielkimi krokami Wimbledonu (29 czerwca - 12 lipca), na profilu jej bielskiego klubu tenisowego pojawił się wyjątkowy wpis. To podsumowanie wydarzeń sprzed zaledwie czterech dni.

W świeżo opublikowanym nagraniu ujawniono, jak wyglądało uhonorowanie tenisistki w Bielsku-Białej. Punktem kulminacyjnym było odebranie przez nią specjalnej nagrody. I to z czyich rąk.

Tak uhonorowali Maję Chwalińską w Bielsku-Białej. Wyjątkowy prezent

Tuż przed wylotem do Londynu Maja Chwalińska, na terenie klubu BKT Advantage, odebrała od prezydenta miasta Bielska-Białej Jarosława Klimaszewskiego wyjątkowy upominek. To patera - przypominająca nieco tę, którą wywalczyła w wielkoszlemowym Roland Garros 2026 - ze szczególnym napisem będącym wyrazem uznania dla osiągnięcia 24-latki.

"Chciałem ci serdecznie, w imieniu wszystkich naszych mieszkańców, pogratulować tego wspaniałego sukcesu. Wprawdzie jesteśmy w tym roku Polską Stolicą Kultury, ale dzięki tobie staliśmy się też, myślę, nawet światową stolicą sportu. A szczególnie tenisa. Za co ci bardzo dziękuję" - mówił włodarz miasta.

"Dziękuje też za twoje ciepłe słowa w różnych wywiadach, gdzie wspominasz nasze miasto. Stałaś się naprawdę naszą wielką ambasadorką. Dziękujemy. Cieszymy się, że w końcu możemy cię przywitać, ale oczywiście zasłużony odpoczynek" - kontynuował.

Klimaszewski zwrócił się również oficjalnie z podziękowaniem dla klubu Mai. Przy okazji pogratulował Chwalińskiej dzikiej karty do Wimbledonu i zapewnił o wsparciu bielskiej społeczności.

Wierzymy, że dzięki tobie przeżyjemy wiele wspaniałych chwil. Za te dotychczasowe bardzo dziękuję

Chwilę później do mikrofonu podeszła sama Maja. Zrewanżowała się prezydentowi podziękowaniami za wyróżnienie, ciepłe powitanie oraz za pomoc od miasta, na którą to może liczyć od wielu lat.

"Cieszę się, że mogę tutaj być, mieszkać i trenować. W Bielsku naprawdę żyje się świetnie. Wracamy do roboty" - przekazała.

Także menadżer Chwalińskiej i prezes BKT Advantage Bielsko-Biała, Piotr Szczypka, podkreślał dużą otwartość Bielska-Białej, jeśli chodzi o wsparcie i promocję tenisa. "Jesteśmy szczęśliwi. Odwdzięczyliśmy się chyba w dwójnasób. Ale pracy przed nami jeszcze bardzo dużo" - zadeklarował.

Wyjaśnił, że kolejne inwestycje czekają w kolejce do realizacji. "Myślę, że szybko je wybudujemy i nie tylko Maja będzie mistrzynią świata, ale i ten klub będzie mistrzem świata" - podsumował.

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