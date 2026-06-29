Chwalińska już schodziła z kortu. Nagła interwencja organizatorów. Nagrało się

Pierwszego seta w meczu pierwszej rundy Wimbledonu przeciwko Mananchay Sawangkaew Maja Chwalińska bez większych problemów wygrała 6:2. W drugim prowadziła już 5:3 i w końcu doczekała się piłki meczowej. I wtedy wydarzył się dramat.

"Na moment zatrzymały się serca polskich kibiców. Maja się poślizgnęła, prawa noga wygięła się w stawie skokowym. Grymas na twarzy świadczył, że coś się delikatnie nadwyrężyło, być może któreś więzadło. Maja poprawiła buta, wróciła do gry, ale przegrała dwie kolejne akcje" - relacjonował szczegółowo Andrzej Grupa z Interii Sport.

Maja Chwalińska schodziła z kortu. Nagle stało się to

Niestety incydent ten sprawił, że finalistka ostatniego Roland Garros poległa w całym spotkaniu 6:2, 5:7, 2:6. Przez kontuzję Chwalińska nie mogła rywalizować na pełnych obrotach. Często po prostu odpuszczała piłki, które nie zmierzały w jej kierunku. Nie była w stanie optymalnie poruszać się po korcie.

W ten - bardzo smutny - sposób 24-latka pożegnała się z Wielkim Szlemem w Londynie. Po ostatniej akcji zeszła do swojej ławki. Najpierw wyrzuciła skórkę od banana, a następnie zabrała wszystkie torby i udała się do szatni przy aplauzie kibiców.

I w tym monecie klasą wykazała się jedna z osób obsługujących całe spotkanie. Pani z zawieszonym na szyi identyfikatorem wzięła ciężką torbę od Polki, aby odciążyć jej bolącą kostkę. W ten sposób wyraźnie pomogła naszej tenisistce przedostać się w okolice szatni. Był to naprawdę miły i uczynny gest.

Na ten moment pozostaje czekać na oficjalne informacje dotyczące stopnia urazu Mai Chwalińskiej. Miejmy nadzieję, że nie jest to nic poważnego.

Maja Chwalińska żegna się z Wimbledonem 2026 KENTARO TOMINAGA AFP

Maja Chwalińska Aliaksandr Valodzin East News

Maja Chwalińska pożegnała się z Wimbledonem KENTARO TOMINAGA AFP





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