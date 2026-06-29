Chwalińska już schodziła z kortu. Nagła interwencja organizatorów. Nagrało się
Maja Chwalińska w dramatycznych okolicznościach pożegnała się z Wimbledonem po pierwszej rundzie. W poniedziałkowe południe w meczu z Mananchayą Sawangkaew miała meczbola przy stanie 6:2 i 5:2. Niestety po groźnym upadku wszystko się posypało, przez co ostatecznie przegrała 6:2, 5:7, 2:6. Kiedy Polka opuszczała kort, zainterweniowali organizatorzy.
Pierwszego seta w meczu pierwszej rundy Wimbledonu przeciwko Mananchay Sawangkaew Maja Chwalińska bez większych problemów wygrała 6:2. W drugim prowadziła już 5:3 i w końcu doczekała się piłki meczowej. I wtedy wydarzył się dramat.
"Na moment zatrzymały się serca polskich kibiców. Maja się poślizgnęła, prawa noga wygięła się w stawie skokowym. Grymas na twarzy świadczył, że coś się delikatnie nadwyrężyło, być może któreś więzadło. Maja poprawiła buta, wróciła do gry, ale przegrała dwie kolejne akcje" - relacjonował szczegółowo Andrzej Grupa z Interii Sport.
Maja Chwalińska schodziła z kortu. Nagle stało się to
Niestety incydent ten sprawił, że finalistka ostatniego Roland Garros poległa w całym spotkaniu 6:2, 5:7, 2:6. Przez kontuzję Chwalińska nie mogła rywalizować na pełnych obrotach. Często po prostu odpuszczała piłki, które nie zmierzały w jej kierunku. Nie była w stanie optymalnie poruszać się po korcie.
W ten - bardzo smutny - sposób 24-latka pożegnała się z Wielkim Szlemem w Londynie. Po ostatniej akcji zeszła do swojej ławki. Najpierw wyrzuciła skórkę od banana, a następnie zabrała wszystkie torby i udała się do szatni przy aplauzie kibiców.
I w tym monecie klasą wykazała się jedna z osób obsługujących całe spotkanie. Pani z zawieszonym na szyi identyfikatorem wzięła ciężką torbę od Polki, aby odciążyć jej bolącą kostkę. W ten sposób wyraźnie pomogła naszej tenisistce przedostać się w okolice szatni. Był to naprawdę miły i uczynny gest.
Na ten moment pozostaje czekać na oficjalne informacje dotyczące stopnia urazu Mai Chwalińskiej. Miejmy nadzieję, że nie jest to nic poważnego.