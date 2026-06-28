Chwalińska już po "starciu" z Austriaczką w Wimbledonie. Godzina na korcie

Gdy z lotniska Gatwick jechałem w kierunku dzielnicy Hammersmith, zdążyłem poinformować bliską mi osobę, że dziś raczej definitywnie odpocznę od wyższej temperatury. Było rześko, niebo spowijały gęste chmury, wręcz można było nawet snuć obawy, czy pogoda wbrew prognozom wyrządzi psikusa i z nieba spadnie deszcz.

Maja Chwalińska i Sinja Kraus szlifowały formę na korcie

Nic podobnego, z każdą kolejną godziną słońce coraz bardziej przygrzewało i mieliśmy w stolicy Anglii wszystko: znośnie wysoką temperaturę, słońce czasowo chowające się za chmurami, a także momentami bardzo porywiste podmuchy wiatru.

W takich warunkach, w przepięknej scenerii Wimbledonu, która bogactwem kwiatów i roślinności każdego roku robi wrażenie nawet na stałych bywalcach, formę szlifowała obecnie prawdopodobnie najbardziej przyciągająca uwagę kibiców polska tenisistka, Maja Chwalińska.

Zajęcia odbywały się na znajdujących się na terenie kompleksu treningowego kortach Aorangi, gdzie od gwiazd roiło się, jak w ulu. A to z naprzeciwka nadchodził Stefanos Tsitsipas, z treningu już w roli szkoleniowca wracał sir Andy Murray, a w drugą stronę zmierzała Naomi Osaka. Śmiesznie zrobiło się kilkanaście minut później, gdy trener Japonki Tomasz Wiktorowski kroczył ze swoją podopieczną. Zapędził się w stronę kortu, na którym uwijała się... Chwalińska. Rzucił okiem, po czym z rozbawieniem stwierdził, że to jednak nie tutaj. "Zdarzyło mi się to pierwszy raz" - sam nie mógł się nadziwić, a uśmiechnięta Osaka skwitowała tę sytuację krótkim: "oh Thomas...".

Kort, na którym trenowała nasza gwiazda niedawno zakończonego Rolanda Garrosa, znajduje się na najniżej położonej płycie kortów treningowych. A że Maja trening rozpoczęła na dalszej połowie lśniącej murawy, z oddali niełatwo było wypatrzeć filigranową zawodniczkę. Nim na mecz pierwszej rundy wyjdzie już cała na biało, jak stanowi długa tradycja Wimbledonu, której nikt nie zamierza zmieniać, traktując ją jak świętość, w niedzielę mogła pozwolić sobie na czarne, króciutkie getry.

Maja zainauguruje "polski" poniedziałek przy SW19. 24-latka wyjdzie na kort o godzinie 12 czasu polskiego, a jej rywalką będzie reprezentantka Tajlandii Mananchaya Sawangkaew. Chwalińska na pewno nie zlekceważy zwyciężczyni eliminacji, doskonale pamiętając swoją drogę w stolicy Francji.

W niedzielę na kort numer 10 nasza zawodniczka wyszła trenować w parze z młodszą o rok reprezentantką Austrii Sinją Kraus, z którą utworzy parę deblową. Gdy chwilami bardzo mocno wzmagał się wiatr, tak trudne warunki tym bardziej zaczynała obracać na swoją korzyść 21. tenisistka świata. Było kilka takich momentów, gdy potrafiła się wyraźnie uśmiechnąć, a nawet zaśmiać, generalnie mowa ciała zawodniczki klubu BKT Advantage Bielsko-Biała była bardzo pozytywna.

Ale przecież ma od kogo brać przykład, bo jej trener Jaroslav Machovsky zadowolenie ma wypisane na twarzy. Gdy w trakcie treningu spotkał się nasz wzrok, przywitaliśmy się i zapytany, czy po treningu chwilę porozmawiamy, nie widział najmniejszego problemu.

- Jasne! - odparł i oczywiście słowa dotrzymał (rozmowa ze szkoleniowcem ukaże się osobno).

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Zajęcia Mai bezpośrednio korespondowały z pracą, jaką na sąsiednim korcie wykonywał Hubert Hurkacz przed poniedziałkowym pojedynkiem z Casperem Ruudem (drugi mecz od godz. 12 czasu polskiego). Polak ma narzędzia, aby na londyńskiej trawie znów zrobić furorę, a jego bronią - o czym wie każdy - jest potężny serwis. I właśnie ten atut "Hubi" bardzo starannie szlifował podczas pomysłowych zajęć. W zadaniowym posyłaniu piłek najpierw pomagały mu zaznaczone strefy z ustawionymi pachołkami w różnych kolorach.

A gdy wrocławianin przeszedł na drugą stronę kortu, w pewnej chwili miał za zadanie omijać zagrywkami kucającego przed nim szkoleniowca. Ten następnie szybko rzucał w jego kierunku drugą piłkę, a celem Huberta było ją optymalnie odegrać.

Trening Chwalińskiej i Kraus dobiegł końca po dokładnie godzinie, w jego trakcie obserwowaliśmy wiele ciekawych wymian, a także kilka specjalności zakładu Mai. Po zajęciach członkowie obu teamów serdecznie się pozdrowili i ruszyli w kierunku szatni. Polka zapytana o rozmowę grzecznie odparła, że wolałby zostać zwolniona z tej aktywności, spiesząc się na regenerację po treningu.

Poza finalistką Roland Garros i Hurkaczem, półfinalistą Wimbledonu z 2021 roku, w poniedziałek zobaczymy jeszcze dwa pojedynki z Polkami w rolach głównych. Rywalką Magdy Linette będzie mistrzyni French Open Mirra Andriejewa, a Magdalena Fręch zmierzy się Anną Kalinską.

Z Londynu - Artur Gac

Maja Chwalińska THOMAS SAMSON East News

Sinja Kraus AFP





Mirra Andriejewa po wygranym finale Roland Garros z Mają Chwalińską. © 2026 Associated Press