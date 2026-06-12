Chwalińska czeka na sygnał z Wimbledonu. Nagle wycofanie. Jest nazwisko zastępczyni

Tomasz Chabiniak

Tomasz Chabiniak

Nieco ponad dwa tygodnie zostały do rozpoczęcia zmagań w drabince głównej Wimbledonu (29 czerwca - 12 lipca). Tymczasem okazuje się, że dojdzie do istotnego przetasowania. Victoria Mboko nie zdąży wyzdrowieć i nie pojawi się na kortach All England Lawn Tennis Club. Prestiżowy turniej już podał nazwisko, które wskoczy do akcji.

Victoria Mboko podczas przerwy medycznej siedzi przy ławce z ręcznikiem, w tle zbliżenie twarzy drugiej tenisistki.
Victoria Mboko podczas przerwy medycznejLuke WalkerGetty Images

Kolejne zmiany w drabince głównej The Championships (29 czerwca - 12 lipca). Victoria Mboko się w niej nie pojawi. Nie zdąży wyzdrowieć po urazie, którego doznała w środę w meczu 2. rundy turnieju Queen's Club w Londynie przeciwko Karolinie Pliskovej. Przypomnijmy, że skreczowała przy wyniku 2:6, 4:3.

Nazwisko rozstawionej z "9" Amerykanki już zostało wycofane z listy startowej. "Zmaga się z 'trwającą kontuzją lewego kolana'" - można przeczytać w dokumentach Wimbledonu. 19-latkę zastąpi urodzona trzy lata wcześniej Czeszka Darja Vidmanova.

Tym samym na trybunach nie zobaczymy Wima Fissette'a, który w zeszłym sezonie współpracował z Igą Świątek i doprowadził ją do triumfu w tej imprezie.

Vidmanova za Mboko. Zmiana potwierdzona przez Wimbledon

To trzecia zmiana na przestrzeni kilku dni. Wcześniej Hailey Baptiste ze Stanów Zjednoczonych zastąpiła Belgijka Hanne Vandewinkel, a za mającą problem z plecami Brytyjkę Sonay Kartal wskoczyła Hiszpanka Paula Badosa.

Lista wycofań zawodniczek z turnieju Wimbledon 2026 w grze pojedynczej kobiet wraz z datami, rankingami, przyczynami rezygnacji oraz nazwiskami zawodniczek zastępujących kontuzjowane tenisistki.
Zmiany w drabince głównej WimbledonuWimbledon.commateriał zewnętrzny

Mboko w meczu z Pliskovą poślizgnęła się i zrobiła szpagat. Słychać było jak mówi fizjoterapeutom "na razie nie mam stabilizacji". W Queen's wycofała się i z singla, i z debla, a w tym drugim grała z powracającą Sereną Williams.

"Masz niesamowity talent i wkrótce wrócisz na kort. Życzę ci szybkiego powrotu do zdrowia" - pisała legenda dyscypliny.

19-latka miała też wystąpić w turnieju WTA 500 w Berlinie (13-21 czerwca). Teraz jednak musi skupić się na pozostałej części sezonu rozgrywanej na "hardzie".

Jej wycofanie w niczym nie wpływa na niełatwą sytuację Mai Chwalińskiej. Polka będzie czekać na decyzje Wimbledonu ws. dzikich kart. Te już w przyszłym tygodniu.

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